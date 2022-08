Region Wienerwald: „Niemand will im Winter frieren“

Werbung

„Es ist unglaublich, was sich derzeit abspielt“, schildert Reinhard Hell. Der St. Christophener hat enorm viele Anfragen um Brennholz. „Ich erlebe Menschen, die mich verzweifelt um Holz angefleht haben, weil sie schon viele Holzanbieter ergebnislos angerufen haben.“

Kunden seien bereit, jede erdenkliche Holzart zu nehmen, auch Ausschussholz, und sie holen Meterscheiter auch gleich selbst ab. „Die Menschen schauen, was sie bekommen können, borgen Lieferwagen aus, um das Brennmaterial möglichst schnell heimzuholen“, so Hell. Er möchte so vielen Menschen wie möglich helfen, weil „niemand will im Winter frieren.“

„Endlich bekommt das heimische Brennholz den Stellenwert, den es verdient.“ Gerhard Scharl, Mosletzberger Landwirt

Von verzweifelten Anrufern weiß auch Gerhard Scharl zu berichten: „Ein Mann hat bei mir angerufen, der vorher bereits 14 Holzanbieter erfolglos kontaktiert hatte.“

Der Mosletzberger Landwirt hat bereits alle Holzvorräte verkauft. „Endlich bekommt das heimische Brennholz den Stellenwert, den es verdient“, sagt Scharl, „die Leute schätzen jetzt das Holz aus unseren Wäldern, und wir wissen jetzt, dass sich die harte, aufwändige Arbeit endlich wieder lohnt.“ Er hofft, dass dieser Trend zum heimischen Holz auch noch in den nächsten Jahren anhalten wird.

„Wir versuchen, so viel Brennholz wie möglich zu produzieren, nur braucht es je nach Holzart ein bis zwei Jahre Zeit, um an der Luft zu trocknen. Erst dann wird Holz heizbar“, hält Thomas Zöchling fest.

Die derzeitige Nachfrage sei mehreren Faktoren geschuldet, sagt der Obmann vom Verein Ofenholz NÖ aus St. Veit an der Gölsen: „Aufgrund des Ukrainekonfliktes und gestiegener Transportkosten werden Baumärkte derzeit aus dem Ausland nur sporadisch beliefert. Auch der Preisanstieg bei Öl und Gas trägt dazu bei, dass Brennholz aus der Region interessant geworden ist.“ Zöchling verspricht, dass die Ofenholzbetriebe daran arbeiten, dass die Nachfrage nach den Kartons mit Hartholz bis zum Winter auch abgearbeitet werden kann.

„Alles an unseren Holzvorräten ist bereits restlos verkauft“, sagt Herbert Schadenhofer, Geschäftsführer im Lagerhaus Tulln-Neulengbach. Er sieht die Hamsterkäufe als Reaktion auf Panikmache in manchen Medien. Und viele hätten sich noch dazu einen Holzofen zugelegt.

Als Alternative sieht Schadenhofer Holzbriketts, „obwohl auch hier das Lager bereits zur Neige geht.“ Ein enormer Preisanstieg und eine Verknappung seien auch bei Pellets zu verzeichnen, Eine Entspannung sei nicht in Sicht, stellt Schadenhofer fest, „ich hoffe aber, dass sich die Lage im nächsten Jahr etwas beruhigen wird.“

