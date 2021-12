Altlengbacher Stoppeln für den Wiener U-Bahn-Bau

Ein Stück Handwerksgeschichte ist die Drechslerei Gutscher. Als eine der letzten Drechslereien in Niederösterreich betreibt die Familie seit 1863 das Drechslerhandwerk. „Individuelle und kreative Lösungen für unsere Kunden zeichnen unseren Betrieb seit jeher aus“, berichtet Josef Gutscher.

Heuer hat ihn ein Auftrag aus Wien erreicht: Für den Tunnelbau zur U-Bahn-Erweiterung wurden spezielle Holzstoppeln benötigt. „Ein Bauleiter der U-Bahn-Arbeitsgemeinschaft Wien konnte sich an mein kleines Unternehmen erinnern“, berichtet Gutscher.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Und sogleich wurden in der Drechslerwerkstatt wahre Riesen an Holzstoppeln gefertigt: „50 Zentimeter lang, mit einem Durchmesser von 20 bis 28 Zentimetern, konisch zulaufend“, berichtet der Drechslermeister.

Stoppeln mit einem halben Meter Länge

Und er weiß auch genau, wie diese eingesetzt werden: Sobald man beim Tunnelbau auf poröses Material stößt, muss mit Beton befestigt werden. „Dazu werden nach oben hin 20 Meter lange Löcher mit einem Durchmesser von 22 Zentimetern gebohrt, in diese Röhren wird überkopf Beton eingespritzt und damit dieser nicht auslaufen kann, mit meinen Stoppeln verschlossen, bis der Beton ausgehärtet ist.“

Namhafte Unternehmen vertrauen auf die erstklassige Qualität aus Gutschers Werkstätte. So wurden gedrechselte Teile aus Lengbachl bereits in die ganze Welt geliefert. „Für einen Luster habe ich Einzelteile für einen riesengroßen Luster in den Vereinigten Emiraten gedrechselt, aber auch Klavierbeine für das bekannte Klavierhaus Bösendorfer“, berichtet der Drechsler.

Auch die Geländer für Karl Moiks Musikantenstadel kamen einst vom Lengbachler Drechslerunternehmen. Zudem fertigt Josef Gutscher Hörrohre, Eisstockscheiben oder etwa Holzteile für ein bekanntes Wiener Unternehmen, das hochwertige Hängeleitern und Hängematten für Turnsäle, Sportstätten und Spielplätze sowie Kindergärten fertigt.

Erster Partnerbetrieb des Biosphärenparks

Das Holz kommt zum größten Teil aus dem eigenen Forst, die besonders nachhaltige Wirtschaftsweise machte die Drechslerei kürzlich zum ersten Biosphärenpark-Partnerbetrieb in der Branche „Handwerk“.

Der Drechslermeister im Lengbachl freut sich über jeden der speziellen Aufträge. „Sie lassen meinen Betrieb weiter bestehen und ich kann mit meiner Familie ein relativ beschauliches Leben führen.“