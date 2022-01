Max Müller kommt nach Altlengbach: „Tierisches“ auf der Bühne

„Es ist soweit, Max Müller kommt!“, freut sich Gerlinde Müller. Die nun zwei Mal verschobene Veranstaltung mit dem Universalkünstler dürfte am 19. Februar endlich stattfinden können.

Der charismatische Schauspieler und Sänger steht ab 19 Uhr auf der Bühne des Hotels mit seinem Programm „Tierisch!“. „Alle bisher gelösten Karten behalten ihre Gültigkeit, allerdings müssen strenge Maßnahmen eingehalten werden“, berichtet Gerlinde Müller.

Es gilt Maskenpflicht während der gesamten Veranstaltung, für das leibliche Wohl sorgt das Hotel, allerdings müssen die am Buffet erhältlichen Speisen und Getränke dann an Tischen konsumiert werden.

Einlass ist ab 17 Uhr, jedoch nur bei Nachweis der 2G-Regel, dies wird am Eingang kontrolliert. Kontaktdaten müssen ebenfalls erhoben werden, dies ist bereits vorher in der Bücherei oder unter altlengbuch@aon.at möglich und beschleunigt den Ablauf am Abend. Den Besuchern werden fixe Plätze zugewiesen.

Restkarten zum Preis von 30 Euro gibt’s noch in der Bücherei jeweils montags von 14 bis 19 Uhr oder in Vorbestellung per Mail (altlengbuch@aon.at). Weitere Infos unter: 0664/1212028.