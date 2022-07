Unicef-Workshop in Volksschule: Was halten Kinder von Neulengbach?

Werbung

„Ich rede mit“ war der Titel einer Veranstaltung, die in der Volksschule im Rahmen des Ferienspiels stattfand. Regionalberaterin Marisa Fedrizzi fragte die Kinder, was sie an Neulengbach schön finden und was ihnen nicht so gut gefällt.

In dem Unicef-Workshop wurde auch die UN-Kinderrechte-Konvention behandelt. Die Kleinen spielten Memory und lernten dabei Kinderrechte wie zum Beispiel das Recht auf Gesundheit, das Recht auf Trost und Schutz und das Recht auf Meinungsfreiheit kennen. Beim Spiel „Eins, Zwei oder Drei“ konnten sie ihr erlerntes Wissen festigen.

Der zweite Teil des Workshops begann mit der Frage, was den Kindern an der Stadt Neulengbach und ihren Katastralgemeinden gefällt. Häufige Antworten waren etwa das Schloss und der Stadtpark sowie der Kinderspielplatz. „Dass es nicht so laut ist und man jederzeit in den Wald gehen kann“, meinten zwei der Kinder. Einem Mädchen gefällt in Neulengbach „Alles bis auf den Müll von den Jugendlichen“.

Die Frage was ihnen an Neulengbach nicht gefällt, beantworteten die Kleinen unter anderem damit, dass zu viel zugebaut wird und die Wände und Züge besprayt werden.

Im Zuge des Workshops richtete Marisa Fedrizzi noch weitere Fragen an die Kinder, zum Beispiel: „Ist Neulengbach Markt sauber oder schmutzig?“ Darauf antworteten alle mit „schmutzig“.

Das Ziel der Stadtgemeinde Neulengbach ist es, Unicef-kinderfreundliche Gemeinde zu werden. Die Kinder sollten daher ihre Wünsche für die Stadt äußern. Zwei von diesen Wünschen sollen als Projekte von der Gemeinde umgesetzt werden.

