Ausstellung "(T)RAUMHAUS" in Neulengbach eröffnet

Werbung

Am Donnerstag fand die Eröffnung einer weiteren Ausstellung des Vereines NöART im Keller des Neulengbacher Gerichtsgebäudes statt. Unter dem Titel „(T)RAUMHAUS“ werden unterschiedliche Exponate wie Zeichnungen, Fotos, Malereien und Objekte präsentiert, die dem Werden des Traumes vom Wohnen nachspüren und von der ersten Idee über die Hand auf das Papier bis zum gebauten Objekt führen. . Die Schau ist bis 21. Mai jeweils am Freitag von 15 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.