Frauenhaus-Leiterin nach Mord in Neulengbach: „Genau hinsehen“

Werbung Ein Gewinn zum Anbeißen Anzeige Jetzt mitmachen und ein Dry Age Steak für deinen Grillabend gewinnen!

Wie geht es Ihnen, wenn Sie solche Nachrichten hören ?

Olinda Albertoni: Ich bin zutiefst betroffen. Wir arbeiten seit Jahrzehnten im Gewaltschutz, Österreich war unter den ersten Ländern weltweit mit einem beispielgebenden Gewaltschutzgesetz und den dazugehörigen Gewaltschutzeinrichtungen. Frauenhäuser gibt es bei uns seit über 40 Jahren. Wir waren damit Vorbild für viele andere Länder und dennoch gibt es in Österreich derzeit mehr Frauenmorde als in den meisten europäischen Ländern. Jeder Femizid ist einer zuviel. Wir müssen genau hinsehen, wo es in der Interventionskette an Maßnahmen fehlt, wenn Frauen bereits Hilfe in Anspruch genommen haben und wir müssen jene erreichen, die sich bisher noch nie an Hilfseinrichtungen gewandt haben.

Wie ist nach solchen Taten die Stimmung bei Ihnen im Haus?

Albertoni: Mitarbeiterinnen wie Bewohnerinnen sind bestürzt und sprechen darüber. Viele Bewohnerinnen erkennen, wie wichtig es war, rechtzeitig den Schritt aus der Gewalt gemacht zu haben. Bei den Mitarbeiterinnen sehe ich den Ansporn, sich noch stärker für den Schutz von Frauen und Kindern einzusetzen.

Was können Frauen tun, wenn sie Gewalterfahrungen gemacht haben und machen?

Albertoni: Wichtig ist, Vorfälle ernst zu nehmen und nicht zu hoffen, dass es nicht mehr vorkommt. Wenn ich dem Täter vermittle, es macht mir nichts aus – kommt es meist zu weiteren, oft heftigeren Gewalttaten. Ein klares Stopp ist wesentlich.

Gewalt ist sehr breit gefächert. Wie wird diese definiert?

Albertoni: Gewalt hat viele Formen und beginnt oft mit Beschimpfungen, Erniedrigungen und mit Versuchen, die Frau immer mehr zu isolieren, finanziell abhängig zu machen oder persönliche Gegenstände zu zerstören. Spätestens nach physischer Gewalt wie Schlagen, Treten, Stoßen und Drohungen mit Gewalt oder dem Umbringen, ist es Zeit Hilfe zu rufen oder zu gehen.

Wie und wo bekomme ich Hilfe, wenn ich aus einer Beziehung, in der Gewalt im Spiel ist, aussteigen möchte?

Albertoni: Bei unmittelbarer Bedrohung rufe ich die Polizei unter 133. Die NÖ Frauenhäuser sind rund um die Uhr für eine Krisenaufnahme zu erreichen. Wenn Frauen unsicher sind oder Fragen haben, gibt es telefonische und persönliche Erstberatungen.

Was kann man tun, dass es erst gar nicht so weit kommt?

Albertoni: Alle, die mitbekommen, dass Gewalt passiert, können Betroffene über Hilfsangebote informieren, etwa einen Infofolder oder die Nummern der Frauenhäuser oder der Frauenhelpline zustecken. Ich sollte deutlich vermitteln, dass ich eine Gewalthandlung mitbekommen habe und Gewalt Unrecht ist. In Gesprächen kann ich über Unterstützungsangebote informieren.

Gewalt gegen Frauen

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.