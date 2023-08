Udo Jürgens Story beim Kultursommer Neulengbach

NÖN: Sie und Alex Parker kommen mit der „Udo Jürgens Story“ nach Neulengbach. Wie ist es zu diesem Termin beim Kultursommer gekommen?

Gabriela Benesch: Mein Mann und ich stehen in sehr freundschaftlicher und kreativer Zusammenarbeit mit Christa Berger, die ja nicht nur ein wunderschönes Programm für den Neulengbacher Kultursommer zusammenstellt, sondern auch äußerst erfolgreich die Theaterei in St. Christophen leitet. Und nachdem wir schon einige Male in St. Christophen aufgetreten sind und mit der Udo Jürgens Story 2021 beim Kultursommer gastieren durften, freue ich mich ganz besonders, wieder beim Neulengbacher Kultursommer dabei zu sein.

Welches Lied von Udo Jürgens mögen Sie am meisten?

Benesch: Es gibt so viele wundervolle Lieder – das ist sehr schwer. Ich erinnere mich noch gut daran, als ich zum ersten Mal „5 Minuten vor 12“ hörte. Ich war Anfang 20 und der Text hat mich beeindruckt. Später gefiel mir „Ich wünsch Dir Liebe ohne Leiden“ sehr gut und aktuell freue ich mich jeden Abend bei unserem Konzert auf den Song „Heute beginnt der Rest Deines Lebens“ und „Mein Ziel“, eines von Udos letzten Liedern, die er bei seiner Tour „Mitten im Leben“ 2014 gesungen hat.

Sie kannten Udo Jürgens persönlich. Wo sind Sie mit ihm zusammengetroffen? Wie haben Sie ihn erlebt?

Benesch: Als ich Udo Jürgens 1995 persönlich kennenlernte spielten Jenny Jürgens und ich gemeinsam mit Christiane Hörbiger in München Theater und Udo sah sich die Vorstellung an. Ich war von seiner Aura und seinem Auftreten fasziniert. Später als ich dann für „Die Udo Jürgens Story“ viele Monate recherchierte und viele Interviews sah, hat mich seine Klarheit, seine Intelligenz, sein Humor, seine Kompetenz fasziniert. Er war ein Mensch mit einer unglaublichen Haltung. Auch sein politisches Denken setzte auf Liberalität und Demokratie. Er hat sich immer gegen Neid, Gier, Größenwahn und Waffengewalt ausgesprochen und sich für eine friedliche, zwischenmenschliche Welt eingesetzt. Er war davon überzeugt, dass die Liebe siegen wird und das ist es, was man auch in sehr vielen seiner Lieder spürt. Ich verstehe daher auch seine riesengroße weltweite Fangemeinde, die sich über alle Generationen erstreckt. Er ist ein Künstler von Weltformat. Mit 80 Jahren stand er noch drei Stunden lang auf der Bühne und die Halle hat getobt.

Sie sind mit Jenny Jürgens, der Tochter des 2014 verstorbenen Entertainers befreundet, was lässt sich darüber sagen?

Benesch: Nun, die Idee zu einem Udo Jürgens Tribute Konzert hatte mein Mann, als wir bei Jenny in Mallorca zu Besuch waren. Bevor ich dann mit der Entwicklung zur „Udo Jürgens Story“ begann, habe ich Jenny gefragt, ob ihr das auch recht sei. Sie fand die Idee sehr gut und freut sich über unseren Erfolg. Sie war bei der Premiere in München dabei, da war ich schon etwas nervös, aber ich freue mich sehr über ihr Urteil zu unserem Konzert: „Ein großartiger Abend zu Ehren unseres Vaters, der mir wahnsinnig gut gefallen hat! Ein Muss für alle Udo-Fans!“

Was erwartet die Gäste beim Open Air in Neulengbach?

Benesch: Die Zuschauer erwartet ein großer Erinnerungsabend voll unvergesslicher Melodien und großen Hits wie: „Ich weiß was ich will“, „Mit 66 Jahren“, „Ich war noch niemals in New York“, „Was ich dir sagen will“, „Immer wieder geht die Sonne auf“, „Griechischer Wein“, „Ein ehrenwertes Haus“, „Liebe ohne Leiden“, „Merci Cherie“, und, und, und … aber auch einige wunderschöne Lieder aus dem Zyklus „Lieder die im Schatten stehen“, und das ganze umrahmt von spannenden, humorvollen Geschichten und Anekdoten aus den persönlichen Aufzeichnungen des großen Entertainers. Es ist ein Erlebnis voll Freude und Poesie, stimmungsvoll und packend mit vielen wunderbaren Erinnerungen und Melodien.

Die „Udo Jürgens Story! Sein Leben, seine Liebe, seine Musik!“ mit Gabriela Benesch und Alex Parker am 3. September im Innenhof des Neulengbacher Gerichts. Beginn 18 Uhr, Einlass 17:00 Uhr. Tickets: 0664/920 3051, info@theaterei.at

Die Show wurde von Gabriela Benesch und Erich Furrer zum ersten Mal 2017 präsentiert. Alex Parker wurde 2019 engagiert. Inzwischen wurde „Die Udo Jürgens Story“ in über 200 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz gespielt. Im Jänner 2024 beginnt die dritte Tournee mit über 90 Konzerten.