Neulengbacher Kicker luden zum Sommerfest

Zu ihrem Sommerfest luden die Fußballer des SV Neulengbach in den Lengbachhof ein. Das herrliche Ambiente des Lengbachhofes - auch im Freien - sowie das perfekte Sommerwetter sorgten für einen unvergesslichen Tanzabend. Für musikalische Unterhaltung sorgte die Neulengbacher Band „Georgies Band“ mit Bandleader Georg Brutschy die Sommerhits aus allen Jahrzehnten zum Besten gab. Auch eine Tombola mit tollen Preisen, organisiert von Nina Zenleser wurde geboten. Den ersten Platz, eine Sportausrüstung mit Laufschuhen gewann Markus Figl, über einen Gesundheitsgeschenkskorb dürfte sich Marc Dürmoser freuen, den dritten Platz, ein Rapid-VIP-Package gewann Roberto Reiterer.

Auch Vizebürgermeister Paul Mühlbauer, Stadtrat Gerhard Schabschneider und SVN-Obmann Thomas Wirnsberger waren unter den Gästen. Der einzige Wermutstropfen, die SVN Bundesligafrauen mit Maria Gstöttner und Sonja Hickelsberger mussten frühzeitig das Tanzparkett verlassen, da sie am nächsten Tag ihr Gastspiel in Salzburg Bergheim hatten. Trotz des Ballevents siegten die SVN Frauen am Samstag mit 4:1 in Bergheim. „Wir haben noch den Flow des tollen Sommerfestes auf das Fußballfeld mitgenommen“, so Maria Gstöttner.