Gerüchte stimmen nicht: Antigen-Teststraße in Neulengbach bleibt

Das Gerücht, dass die Teststraße im Lengenbacher Saal geschlossen wird, sorgte in der Stadt für Verwunderung. Bürgermeister Jürgen Rummel: „Das ist nicht annähernd ein Thema. So wie es ausschaut, geht es eher in Richtung Ausbau.“

Das Team, das die Antigen-Tests durchführt, habe sich sehr bewährt, so Rummel. Auch an den Feiertagen konnte das Testangebot aufrecht erhalten bleiben. Allein am 24. Dezember wurden 200 Abstriche genommen.

Auch Reinhard Hubauer, Leiter der Allgemeinen Verwaltung zeigte sich überrascht über Schließungsgerüchte: „So lange uns das Land die Möglichkeit gibt, führen wir die Tests durch. Derzeit werden etwa 100 Personen pro Tag getestet.“ Insgesamt wurden schon weit über 80.000 Abstriche in der Teststraße abgenommen.