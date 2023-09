In der Mittelschule Laabental wurde nur Englisch gesprochen

In der Mittelschule Laabental war es wieder so weit und die deutsche Sprache wurde in der Mittelschule Altlengbach für eine Woche aus den Klassenzimmer verbannt. Die Schüler verwendeten Englisch als Arbeitssprache, wenn sie mit ihren Native Speakern Rob Johnson und Rebecca Coleman aus Canterbury die verschiedensten Projekte und Themen erarbeiteten. Völlig selbstverständlich lernten die Schülerinnen und Schüler britische Sportarten wie Cricket kennen, in der Küche wurden englische Rezepte für Kekse und Kuchen ausprobiert, am Computer Präsentationen in Englisch verfasst. Direktorin Regina Skopeck zeigte sich begeistert: „Die Schüler haben in dieser Woche mit den beiden Native Speakers sehr viel erreicht und trauen sich jetzt, sich in dieser Fremdsprache ganz entspannt zu unterhalten.“ Am Ende der Woche erhielten sie ein Englisch-Zertifikat.