Heimkehrerkreuz am Schöpfl wurde restauriert

Die traditionelle Schöpflbergandacht zu Pfingsten am Schöpfl stand diesmal ganz im Zeichen der Einweihung des Heimkehrerkreuzese, das der Kameradschaftsbund restaurierte. Im Jahr 1945 haben Kriegsheimkehrer als Dank für ihr Überleben ein Holzkreuz am Schöpfl errichtet, das 1948 durch ein Eisenkreuz ersetzt wurde.

Kameradschaftsbundobmann Hans Schachner erinnerte an die Schrecken des Zweiten Weltkrieges: „Im Zweiten Weltkrieg haben mehr als hundert Laabner ihr Leben an der Front verloren. Jetzt haben wir diesen Wahnsinn in der Ukraine. Gott beschütze Österreich.“ Nach der Weihe des Heimkehrerkreuzes eröffnete der Obmann des Touristenclubs Fritz Hackl den neuen Spielplatz neben der Schöflhütte. „ Nun können sich die Kinder am Kinderspielplatz austoben“, freut er sich. Das ÖTK Team hat mit der Unterstützung der Gemeinde Brand-Laaben diesen Spielplatz errichtet. Mit Musik und kulinarischen Schmankerl fand bei herrlichem Wetter der Ausklang der Andacht statt.