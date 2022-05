"Es ist schon fast halb zwölf": Zdenka Becker-Lesung in Neulengbach

Werbung

Zdenka Becker las aus ihrem Buch „Es ist schon fast halb zwölf“. Grundlage für das Werk bildeten Briefe von Zdenka Beckers Schwiegervater, der von seiner Gattin getrennt in Berlin und Moosbach als Motorentechniker lebte und bis zum Tode in der Nähe von St. Pölten wohnte. Das Publikum zeigte sich von der Geschichte betroffen und von der einfühlsamen Sprache der Autorin, die nicht in ihrer Muttersprache schreibt, begeistert.

