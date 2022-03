Brand-Laaben: Fußgänger (85) starb bei Unfall mit Lilienfelder Lenker

In Brand-Laaben (Bezirk St. Pölten) ist in der Nacht auf Donnerstag ein 85-jähriger Fußgänger von einem Pkw erfasst und getötet worden. Der Einheimische war Polizeiangaben zufolge kurz nach dem Ortsgebiet am rechten Fahrstreifen unterwegs gewesen.

