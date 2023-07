Mit Erdäpfel fing alles an - „Etliches“ feiert Jubiläum

Ein paar Heurigengarnituren und Sitzgruppen aus Gartenmöbeln in einem begrünten alten Vierkanthof hinter einem riesigen Einfahrtstor, ringsum wunderschön gepflegte Wohn- und Wirtschaftsgebäude, zwischen denen Schwalben hin- und herfliegen, um die wartende Nachkommenschaft mit Futter zu versorgen – ein romantischer Platz, der zum Verweilen und Genießen einlädt, der Hof der Familie Zeilinger, in dem kürzlich mit Verkostungen und einem „Jubiläums-Night-Shopping“ die Gründung der Direktvermarktung „Etliches“ vor fünf Jahren begangen wurde.

„Alles begann mit Erdäpfeln“, erzählt Eventmanagerin Daniela Zeilinger, die gemeinsam mit ihrem Gatten Franz den Hof im Nebenerwerb betreibt. „2017 hatten wir eine so gute Ernte, dass sie den Eigenbedarf bei Weitem überstieg, daher beschlossen wir, einen Teil zu verkaufen. Dann kam ein Nachbar dazu, der seine Bohnen anbieten wollte, und so wurde es immer mehr. Im Winter stellten wir die Sache steuerrechtlich auf professionelle Beine und 2018 wurde die Organisation gegründet, 2020 der jetzige Hof gekauft“, so Zeilinger. Aktuell gibt es bis zu 30 Anbieter, die im Hofladen jede Woche auf gemieteten Ständen ihre Waren – regionale Lebensmittel und Hausgemachtes, vieles davon Bio – im Direktvertrieb.

Die Palette reicht von Milchprodukten über Fisch, Fleisch, saisonales Obst und Gemüse, Eingekochtes und Eingelegtes, Brot- und Backwaren, Süßes, Obstsäfte, Weine, Bier und Schnäpse bis zu Kunsthandwerk wie Körbe und Holzarbeiten. Dazu erwarb Zeilinger auch eine Handelskonzession, die es ihr möglich macht, Waldviertler Spezialitäten feil zu bieten. Geöffnet ist der Laden in Asperhofen, Grabensee 22, jeden Freitag von 16 bis 19 Uhr und am Samstag von 8 bis 12 Uhr.