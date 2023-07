Am 3. Juli feierte Asperhofens Bürgermeister Harald Lechner seinen 40. Geburtstag. Grund genug für Blasmusik, Feuerwehr und Gemeinderäte, ihn an diesem Abend zu überraschen. Natürlich wurde auch traditionell ein Geburtstagsbaum aufgestellt. An die 80 Leute waren mit dabei. „Mit so vielen Gratulanten habe ich nicht gerechnet“, war der Bürgermeister überrascht und freute sich natürlich über die vielen Gäste.