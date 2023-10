40.000 Euro werden in Tennisverein investiert

Der Sport hat in der Gemeinde einen hohen Stellenwert. Vor drei Jahren wurde die Stocksporthalle errichtet, nun werden 40.000 Euro in die Tennisanlage investiert. ÖVP-Bürgermeisterin Irmgard Schibich lobte bei der Gemeinderatssitzung die äußerst engagierte Arbeit des TC Innermanzing rund um Obmann Franz Steinmair: „Der TC Innermanzing ist sowohl im Leistungssport als auch im Breitensport sehr engagiert und erfolgreich tätig. Daher müssen auch die sanitären Anlagen auf einen zeitgemäßen Standard gebracht werden.“ Mit einem Zubau in Containern werden neue Umkleideräume mit Duschen und WC errichtet. Die Kosten belaufen sich auf 40.000 Euro. Bereits im Frühjahr soll der TC Innermanzing mit den neuen sanitären Anlagen in die Saison gehen. Einstimmig wurden die 40.000 Euro vom Gemeinderat bewilligt.