Projektmarathon: Jugendliche gestalteten Buswartehaus und Zierbrunnen

Die Landjugend Laabental hat auch heuer wieder erfolgreich am Projektmarathon teilgenommen. Freitagabend gab es die Aufgabe für die Jugendlichen, 42 Stunden waren zur Verfügung. Die Landjugend wurde gebeten, ein Buswartehäuschen bei der Kirche zu errichten. Unter der Leitung von Zimmererlehrling Nicolas Stadlmann führten die Jugendlichen den Bau perfekt aus. Auch den Dorfbrunnen nahe der Bäckerei Simhofer galt es zu restaurieren. Dieser war, wie berichtet, altersbedingt zusammengefallen. Außerdem wurde die Gestaltung von Infotafeln im Buswartehaus in Angriff genommen. So entstand dort ein Platzerl mit Blumenkisterln, das zum Verweilen einlädt. Das Material wurde von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Während der drei Tage wurde von früh bis spät gearbeitet, die Gruppe konnte aber so ihren Zusammenhalt und Teamgeist unter Beweis stellen. Begleitet und dokumentiert wurden die Arbeiten vom Social-Media-Team. Schlussendlich wurde das gemeinnützige Projekt der Bevölkerung vorgestellt.

„Ich bin stolz auf diese engagierten Jugendlichen“, brachte es Bürgermeisterin Irmgard Schibich (ÖVP) auf den Punkt. Auch Vizebürgermeister Johann Leitner war begeistert: „Ich freue mich, dass auch der Dorfbrunnen so wunderbar von den Jugendlichen gestaltet wurde.“