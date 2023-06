Spiel, Spaß und Action in den Ferien

Die Ferien können kommen: Auf die Kids in Neustift-Innermanzing wartet ein tolles Ferienspielprogramm, das Gemeinderätin Sabine Nowotny organisierte. „Unser Ferienspiel lässt keine Langeweile aufkommen. Jede Woche gibt es ein tolles Angebot mit Spiel, Spaß und Action“, so Nowotny.

Ab Mitte Juli startet das Programm. Los geht es am Dienstag 11. Juli, die erste Station ist bei der Bäckerei Simhofer. Die Kinder dürfen sich ihr eigenes Gebäck backen. Am Mittwoch, den 12. Juli, geht es künstlerisch in der Filzwerkstatt des Sport und Kulturvereins im Dörrhaus weiter, am Donnerstag, den 13. Juli, organisiert die SPÖ ein „Live Rollenspiel“. Mit Kostümen aus dem Mittelalter wird „Herr der Ringe“ gespielt. Jede Woche stehen drei Ferienangebote zur Verfügung. Anmeldungen am Gemeindeamt unter 027742298 sind erwünscht.