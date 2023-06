Weitere Kindergarten-Gruppen sind dringend notwendig

In der jüngsten Gemeinderatssitzung stand auch der Ausbau des Kindergartens mit einer vierten und fünften Gruppe auf der Tagesordnung. „Niemand hätte vor zehn Jahren gedacht, dass unser Kindergarten so schnell zu klein wird. Doch nun sind wir gezwungen, eine vierte Gruppe zu errichten und werden auch gleich eine fünfte Gruppe errichten. Beides ist vom Land schon bewilligt worden“, so Bürgermeisterin Irmgard Schibich.

Derzeit ist eine vierte Kindergarten-Gruppe ist seit der Fertigstellung des Gemeindeamt-Zubaus dort untergebracht. Doch nun drängt die Zeit. Bereits im September 2024 soll die vierte und fünfte Gruppe im Kindergarten sein. Dazu muss der Ausbau rasch erfolgen. „Wir haben bereits mit Architekten gesprochen. Die Erweiterung an diesem Standort ist möglich“, so Schibich. Nachdem man beim Zu- und Umbau des Gemeindeamtes mit der Baukooperative des Laabner Architekten Michael Karasek vertraut hat, wurden auch diesmal wieder auf die Architekten der Baukooperative Laaben einstimmig beauftragt, den Zubau zu planen.