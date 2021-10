Wie in der handgeschriebenen Chronik des Chores nachzulesen ist, wurde am 14. November 1855 der Männergesangsverein Neulengbach von 19 sangesfreudigen Männern gegründet. In den darauffolgenden Jahren gab es ein ständiges Auf und Ab in der Mitgliederzahl.

1863 wurde im Schlosshof ein neues Foto aufgenommen, stolz zeigen die Herren das neue Banner und das Trinkhorn. Ab 1875 mehrten sich die Veranstaltungen, bei denen die Sänger auftraten. Viele davon fanden im Gasthaus Josef Reither, dem „Stiegenreither“, statt, das bald zum Vereinslokal wurde. Im 50. Vereinsjahr wurde Frau Reither sogar zur Fahnenpatin.

Ab 1973 übernahm „Gesangsverein Neulengbach“

Bis in das Jahr 1914 blieben die Sänger aktiv. Durch den Ersten Weltkrieg blieb keine Zeit zum Singen. Erst 1919 versammelten sich die Sänger wieder und gestalteten 1925 ihre 75-Jahrfeier, um die zwei noch lebenden Gründungsmitglieder Josef Reichl und Josef Knappek zu ehren.

1938 brachten die politischen Ereignisse die Sistierung des Vereines mit sich. Nach dem Krieg mangelte es an allem. Herr Hemetsberger übernahm den Chormeister, man suchte nach Noten, nach den Medaillen, dem Trinkhorn, die leider alle geplündert worden waren.

1951 durften bereits Frauen mitsingen, hatten aber kein Stimmrecht bei Versammlungen. Herr Paukner übernahm den Vorstand, der viele Auftritte organisierte.

Zur 110 Jahresfeier traten erstmals die Geschwister Forst auf. Peter Forst wurde 1966 neuer Chorleiter. Ihm und Gerhard Brutschy gelang es, den bis dahin überalteten Chor zu verjüngen. 1972 stellten sie einen Jugendchor vor, zwei Konzerte im Arbeiterheim gaben Hoffnung, dass der Chor weiter bestehen könne.

Am 23. März 1973 wurde der alte Verein aufgelöst und der „Gesangsverein Neulengbach“ übernahm die sängerischen Aufgaben. 1983 wurde Sylvia Zobek einstimmig zur Chorleiterin gewählt. Sie führt die Gruppe bis heute mit Humor und unerschöpflichem Elan durch Konzerte, Messen, Hochzeitsfeiern und Faschingssitzungen.

Im Vorjahr plante der Gesangsverein sein 165. Jahr zu feiern, doch leider fiel dieses Fest der Pandemie und den vielen Verboten zum Opfer. Seit kurzer Zeit darf wieder geprobt und gesungen werden. Natürlich wollen die Sänger jetzt auch öffentlich ihrer Freude über diesen Geburtstag Ausdruck geben: Am Samstag, 9. Oktober, um 19 Uhr, findet daher nachträglich zum Jubiläum „165 Jahre Gesangsverein Neulengbach“ in der Stadtpfarrkirche Neulengbach eine Jubiläumsmesse statt.