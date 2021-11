In Rekawinkel freute man sich über regen Besucherzustrom

In der Horror-Villa in Rekawinkel freute man sich am Halloween-Wochenende über regen Besucherzustrom. Unter Einhaltung der Corona-Regeln genossen kleine und große Besucher die gruselige Atmosphäre bei den Scare-Nights.Manuel Celeda und sein Team betreuten die Spiel- und Bastelstationen sowie den Horror Parkour und die Feuershow und sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Für das leibliche Wohl der Besucher sorgten unter anderem Dieter und Silvia Nohsek mit Dino´s Imbisswagen. Neben den Scare Nights waren auch die Horror-Missionen in der Villa, die parallel stattfanden, ausgebucht.