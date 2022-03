Neulengbacher Haase bleibt bis 2027 Agrarhochschul-Rektor

Der Markersdorfer Thomas Haase ist weitere fünf Jahre Rektor der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Wien. Das Dekret zur Verlängerung des Vertrages bis 2027 überreichte ihm Bundesministerin Elisabeth Köstinger.

Haase ist bereits seit 2007 Rektor der Hochschule. Unter seiner Leitung hat sich die die Anzahl der Studierenden von 150 auf über 1.000 erhöht. 2022 wurde Thomas Haase in den Vorstand der Rektorinnen- und Rektorenkonferenz der Pädagogischen Hochschulen gewählt.

„Pädagogik, Beratung und Erwachsenenbildung sind Berufsfelder mit Zukunft.“

„Rektor Thomas Haase hat in den vergangenen Jahren einen wichtigen Beitrag geleistet, dass die Hochschule jetzt dort ist wo sie hingehört, nämlich an die Spitze der landwirtschaftlichen Bildungseinrichtungen“, erklärte die Ministerin. Landwirtschaft und Umwelt seien untrennbar miteinander verbunden. Die Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik verstehe es wie keine andere Institution diese beiden Bereiche pädagogisch miteinander zu verbinden.

Rektor Thomas Haase führt selbst einen landwirtschaftlichen Familienbetrieb in Markersdorf. Er hat während seiner bisherigen Amtszeit innovative Bildungs- und Beratungskonzepte entwickelt. „Dadurch werden die Absolventinnen und Absolventen der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik befähigt, Herausforderungen der Zukunft anzunehmen und Lösungen aktiv zu gestalten“, heißt es seitens der Hochschule.

Durch Bildung, Beratung und Forschung werde eine zukunftsfähige Land- und Forstwirtschaft und ein verantwortungsvoller Umgang mit den natürlichen Ressourcen gefördert.

Für Thomas Haase ist klar: „Pädagogik, Beratung und Erwachsenenbildung sind Berufsfelder mit Zukunft. Die Arbeit mit Menschen und der Natur bietet viele spannende Tätigkeitsbereiche und gute Jobaussichten.“ In den kommenden Jahren würden viele Lehrende an Land- und Forstwirtschaftlichen Schulen gesucht.

„Die Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik bildet in diesem Studienjahr erstmals mehr als 1.000 Studierende aus,“ so Rektor Thomas Haase.

Corona war natürlich auch für die Hochschule eine Herausforderung. „Wir waren allerdings in der glücklichen Lage, dass wir schon vor der Pandemie Online-Unterricht in allen Studiengängen hatten und nicht bei Null gestartet sind“, so die Info auf Anfrage der NÖN. Innerhalbe weniger Tage habe man das gesamte Studienprogramm auf digital umgestellt. Es gibt ein strenges Sicherheitskonzept, jetzt wird noch ein Teil der Veranstaltungen im „Fernunterricht“ durchgeführt.

