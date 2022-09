Asperhofener Glasfaser-Ausbau geht im Oktober weiter

Homeoffice, Streamen von Filmen oder Serien, Online-Gaming, Smart Home-Systeme nutzen, Nachrichten lesen oder sich über die neuesten Trends informieren – das Internet ist für viele nahezu unverzichtbar geworden. Dafür notwendig ist jedoch eine schnelle und vor allem auch stabile Leitung.

In Asperhofen wird deshalb der Glasfaser-Ausbau weiter forciert, um genau das gewährleisten zu können. Nach Teilen von Asperhofen und Grabensee (die NÖN hat berichtet, siehe unten) sollen nun die Katastralen Paisling, Wimmersdorf, Diesendorf, Großgraben und Maierhöfen folgen.

Infrastrukturmaßnahmen Internet wird in Grabensee schneller

Um die Bürger über die weitere Vorgehensweise zu informieren, wurde am Montag zum Infoabend geladen. Zusätzlich werden alle Bewohner in den betroffenen Katastralen über einen Postwurf vom ausführenden Unternehmen A1 sowie über einen Brief der Gemeinde informiert.

„Ende Oktober soll schon mit den Arbeiten gestartet werden“, berichtet dazu ÖVP-Bürgermeister Harald Lechner, der im Vorfeld immer wieder Anfragen rund um den Glasfaser-Ausbau in der Gemeinde bekommen hat. „Ziel von A 1 und auch dem Land NÖ ist es, Asperhofen bis zum Jahr 2030 flächendeckend mit Glasfaser zu versorgen“, weiß der Ortschef.

Die Leitung werde bis zu den Grundstücksgrenzen verlegt, ein sofortiger Vertragsabschluss sei zwar nicht notwendig, dennoch appelliert Lechner, den Anschluss machen zu lassen: „Das ist eine gewisse Zukunftsvorsorge. Auch wenn man den Anschluss jetzt nicht braucht, ist es sinnvoll ihn machen zu lassen. Im Nachhinein kostet der Anschluss sonst ein Vielfaches.“ Und Paul Galuska, A1 Breitbandbeauftragter NÖ fügt hinzu: „Dadurch sind den Haushalten auch in Zukunft alle digitalen Möglichkeiten der gesichert.“

