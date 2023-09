Neulengbach ist auf der Suche nach Gründern

„Das Thema ,Gründen im Zentrum von Neulengbach' soll bekannter gemacht werden,“ sagt Michaela Schmitz von der Aktiven Wirtschaft. All jene, die das Thema interessiert und natürlich all jene, die vielleicht schon eine „Gründungsidee“ haben, aber noch Fragen haben, bekommen bei der Veranstaltung „Gründen im Zentrum“, die am Donnerstag, 28. September, ab 16 Uhr in der Ideenwerkstatt (alte Putzerei) am Hauptplatz 16 stattfindet, Unterstützung von der Wirtschaftskammer und der „riz up“-Gründeragentur des Landes. So wird an dem Nachmittag Gernot Binder von der Wirtschaftskammer über die Serviceleitungen für Gründerinnen und Gründer informieren (16.30 Uhr).

Außerdem wird das riz up-Gründerservice vorgestellt (17.30 Uhr), ebenso wie „Business Models Canvas“, eine Methode der Gründungsberatung (18.30 Uhr). Im Anschluss (19 Uhr) gibt es die Möglichkeit zum Netzwerken mit den Mitgliedern der Aktiven Wirtschaft.