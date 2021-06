Der Umbau der Bahnstation Neulengbach-Stadt ist abgeschlossen, letzte Arbeiten wurden in den vergangenen Wochen durchgeführt. Am Montag wurde das Projekt offiziell seiner Bestimmung übergeben. Eine Feier gab es aufgrund der Corona-Pandemie nicht.

„Wir freuen uns, dass dieses gelungene Projekt nun offiziell seiner Bestimmung übergeben werden konnte. Besonders der barrierefreie Zugang zur Haltestelle war uns ein wichtiges Anliegen“, zeigt sich Bürgermeister Franz Wohlmuth dankbar. „Wir möchten uns auch dafür bedanken, dass auf die Wünsche der Stadtgemeinde Neulengbach bestmöglich eingegangen wurde“, zeigt sich auch Infrastrukturstadtrat Jürgen Rummel zufrieden.

Die unter Denkmalschutz stehende Anlage wurde modernisiert und barrierefrei gemacht. 7,6 Millionen Euro wurden wie berichtet in den Umbau investiert. Das Land Niederösterreich übernimmt 20 Prozent der Investitionssumme. Die Stadtgemeinde Neulengbach beteiligt sich an den Betriebskosten der Aufzüge sowie an Betreuungsleistungen an der Verkehrsstation.

„Bereits im Jahr 2019 wurden die ersten Vorarbeiten durchgeführt, Mitte Februar 2020 haben die Hauptarbeiten begonnen, Ende des Vorjahres wurden die großen Umbaumaßnahmen beendet“, fasst Pressesprecher Christofer Seif das Projekt zusammen.

Die Herstellung der barrierefreien Erreichbarkeit der Bahnsteige durch die Errichtung von Liftanlagen und Zugängen vom Bereich „Alter Markt“ sowie eines Blindenleitsystems standen bei dem Vorhaben im Mittelpunkt. Neue Bahnsteigdächer und Wartekojen wurden auf beiden Bahnsteigen errichtet.

An der B44 wurde eine Ampel im Bereich Alter Markt errichtet, um eine bessere Verbindung zum Parkdeck zu schaffen. Eine Fußgängerüberführung, die sich manche gewünscht hatten, wurde nicht errichtet.