A1 wird die Bewohner von Grabensee mit Breitband-Internet versorgen: Durch die Anbindung an das Glasfasernetz bekommen die Bürger die Möglichkeit eine verbesserte Versorgung mit spürbar schnelleren Datenübertragungen zu nutzen.

Damit reduzieren sich zum Beispiel die Ladezeiten, aber auch das Streamen von Musik und Videos sollte in Zukunft kein Problem darstellen. „Der A1-Glasfaserausbau ist ein grundlegender Schritt für die weitere Digitalisierung unserer Gemeinde. Für private Haushalte wurde in den letzten Monaten klar, wie wichtig es ist, über das Internet miteinander verbunden zu sein und beispielsweise im Homeoffice auf höhere Bandbreiten zugreifen zu können“, freut sich Bürgermeisterin Katharina Wolk über das Projekt. A1 verlegt die Glasfaser-Leerverrohrung bis zu den Grundstücksgrenzen und bei Wunsch auch bis zu einem definierten Punkt am Privatgrundstück.

„In Asperhofen bringen wir die Glasfaserleitungen bis direkt in die Häuser unserer Kunden und bieten dabei Bandbreiten im Gigabit-Bereich an. Dadurch sind den Haushalten alle Möglichkeiten der zukünftigen Breitband-Angebote gesichert“, erklärt Paul Galuska, A1-Koordinator für Infrastruktur.