Kosmetika, Lacke, aber auch Verpackungen, Textilien oder Holzschutzmittel beinhalten synthetische Inhaltsstoffe. Für die „Chemie“ gibt es aber eine natürliche Alternative, wie das Start-Up „Lignovations“ aus Maria Anzbach beweist. Lignin wird aus verholzter Biomasse gewonnen und mit einem patentierten Prozess in multifunktionelle, industrietaugliche kolloidale Partikel umgewandelt, die in einer Vielzahl an Endprodukten eingesetzt werden können.

Greenstart, die Start-up-Initiative des Klima- und Energiefonds hat nun in Kooperation mit dem Bundesministerium für Klimaschutz „Lignovations“ zu den Top-Ten Klima-Start-ups gewählt. Neben 10.000 Euro Startkapital profitieren die Start-Ups, wie eben „Lignovations“, nun auch von Workshops, Coachings und einem Experten-Netzwerk zur Weiterentwicklung ihrer klimaschonenden Geschäftsmodelle.

„Lignin ist der Schlüssel zu einer riesigen Rohstoffquelle“, sagt der Maria Anzbacher Martin Miltner, der gemeinsam mit seiner Frau Angela, Stefan Beisl und dem Team der Startup-Manufaktur „Lignovations“ in seiner Heimatgemeinde gründet und in Zukunft das zweithäufigste Biopolymer der Erde aus Reststoffen der Landwirtschaft gewinnen will. Denn Lignin sei multifunktional und habe eine hohe Intensität: Es dient als Emulgator, wirkt antimikrobiell, absorbiert UV-Licht und besitzt zugleich auch antioxidative Eigenschaften.

Der Einsatz von diesen nachhaltigen kolloidalen Ligninpartikeln verringert den Verbrauch fossiler Ressourcen und ersetzt Stoffe mit schädlichen Auswirkungen auf Menschen, Tiere und Umwelt. „Es ist schon fünf nach 12. Synthetische Inhaltsstoffe sind schädlich für den Organismus“, sagt der Verfahrenstechniker, der sich seit vielen Jahren an der Technischen Universität Wien mit dem Thema beschäftigt. Derzeit ist das Team auf der Suche nach einem geeigneten Standort, wo eine Anlage zur Produktion von Lignin aufgebaut werden kann. „Dass wir unter die Top ten gewählt wurden, ist toll, so haben wir Zugriff auf Experten, um unsere Idee weiterzuentwickeln“, so Miltner. Voraussichtlich im November werden dann die Top-drei Gewinner im Rahmen eines großen Events präsentiert.