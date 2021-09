Am Sonntag, 12. September, lud die Marktgemeinde Eichgraben zum Dirndlgwandkirtag auf den Gemeindeplatz Der Musikverein Eichgraben - Maria Anzbach spielte zum Frühschoppen auf, die Tanzgeiger geigten am Nachmittag auf. Dazu gab's Lebkuchenherzen und Riesenbrez'n. Für den kulinarischen Genuss sorgten das Mo's und die Feuerwehr. Herbert und Marion Leber luden in die Vinothek.