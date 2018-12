Mir 1,6 Promille im Blut verursachte ein Wiener (57) in Innermanzing im Jahr 2016 einen Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten und fasste dafür wegen fahrlässiger Körperverletzung sechs Monate bedingt sowie 3.780 Euro unbedingte Geldstrafe aus. Der Oberste Gerichtshof hob das Urteil wegen eines Formalfehlers auf. Nun wurde am Landesgericht wieder verhandelt.

Wie berichtet, floss bei einer Geburtstagsfeier am Tag vor dem Crash reichlich Alkohol. „Um halb sieben in der Früh bin ich schlafen gegangen, um halb drei am Nachmittag haben mich Freunde aufgeweckt. Ich hatte einen Kater“, erzählt der Wiener nun.

Schädelhirntrauma und Knochenbrüche

Mit den Freunden fuhr er dann zu einem Würstelstand in Innermanzing und trank weiter. „Jeder hat eine Runde G’spritzte bezahlt, wir haben zügig getrunken. Ich bin dann mit dem Auto weggefahren, fünf Minuten später hat es gekracht“, setzt er fort.

Beim Abbiegen übersah er ein entgegenkommendes Auto, es kam zur Kollision. „Ich habe noch gebremst“, sagt der Unfallgegner. Bei dem Crash erlitt er ein Schädelhirntrauma und mehrere Knochenbrüche.

Für den Richter steht fest: „Ich komme zu keinem anderen Ergebnis als der Richter im ersten Rechtsgang.“ Er spricht den Angeklagten schuldig. Aber dieses Mal fällt die Strafe milder aus, es setzt fünf Monate bedingt und 2.700 Euro unbedingte Geldstrafe. Damit sind Angeklagter und Staatsanwalt einverstanden, das Urteil ist somit rechtskräftig.