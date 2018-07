„So gesteckt voll war in meiner 20-jährigen Tätigkeit als Bürgermeister der Sitzungssaal noch nie“, sagte VP-Bürgermeister Ernst Hochgerner am Dienstag in der Gemeinderatssitzung bei der Begrüßung der zahlreichen Zuhörer.

Alle Gemeinderäte und Besucher wussten, dass für Innermanzing eine weitreichende Entscheidung auf der Tagesordnung stand, nämlich der Beschluss für eine Halle für die Eisstockschützen.

„Es gehört auch zu den wesentlichen Aufgaben einer Gemeinde, sportliche Aktivitäten zu fördern.“ Bürgermeister Ernst Hochgerner

Der ESV Innermanzing ist das sportliche Aushängeschild der Gemeinde. Zwei Tage vor der Sitzung konnten die ESV-Damen noch den Vizestaatsmeistertitel im Stockschießen nach Innermanzing holen. Dementsprechend gut gelaunt kamen die Stockschützen zur Gemeinderatssitzung.

Bürgermeister Ernst Hochgerner gratulierte zu Beginn der Damenmannschaft zu ihren außergewöhnlichen Leistungen, bevor er die Eckdaten des Projekts vorstellte: „Die Pläne liegen auf dem Tisch, es gibt auch schon genaue Kosten. Die Halle wird 157.000 Euro kosten und passt bestens ins Ortszentrum. Wir haben uns für eine Halle aus Holz entschieden, da sie schöner ist als eine Stahlkonstruktion. Fünf Bahnen werden überdacht.“ Den Gemeinderäten wurde schon eine Ansicht der Halle präsentiert. SP-Gemeinderat Thomas Steinmair, der selbst erfolgreicher Stockschütze ist, hob die Notwendigkeit einer Halle hervor. „In der Staatsliga ist Hallenpflicht. In Zukunft kommen Stockvereine aus ganz Österreich nach Innermanzing. Ohne Halle ist dies nicht möglich. Der Eisstockverein ist außergewöhnlich erfolgreich. Ohne dieser Halle sind diese Erfolge nicht mehr möglich.“

Bürgermeister Ernst Hochgerner hielt fest: „Wir haben sehr erfolgreich in der Gemeinde gewirtschaftet, die Bevölkerungszahlen steigen, der Gewerbepark boomt. Jetzt können wir diese Halle finanzieren. Es gehört auch zu den wesentlichen Aufgaben einer Gemeinde, sportliche Aktivitäten zu fördern.“

Ortschef erläuterte den Finanzierungsplan

Mit Förderungen durch die Leaderregion und das Land wird gerechnet. Zudem wird sich der Stockverein mit 20.000 Euro und vielen Eigenleistungen an dem Projekt beteiligen.

Gemeinderat Steinmair erläuterte, dass in dieser Halle auch eine Eisfläche möglich wäre. „Doch die Eisaufbereitung für eine Eislaufhalle ist finanziell für einen Verein und für eine Gemeinde unfinanzierbar.“ Der Bau der Halle wurde einstimmig beschlossen.