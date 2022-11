Neustart für Neulengbacher Lokal geplant

Ende Oktober hat das „Arioso“ wie berichtet seine Pforten für immer geschlossen. Doch das Lokal an der B19 soll schon bald wieder aufgesperrt werden.

Wie Hausbesitzer Markus Figl auf Anfrage der NÖN bestätigt, gibt es mehrere Interessenten für die Bar. „Mit drei Interessenten hat es Gespräche gegeben, mit einem Interessenten sind wir in der nächsten Runde.“ Dass das Interesse so groß ist, hätte Markus Figl gar nicht erwartet – angesichts der schwierigen Situation in der Gastronomie.

Doch das Lokal ist gut gelegen und gut ausgestattet. Daher dürfte es genug Bewerber geben. Markus Figl freut sich, dass es Menschen gibt, die das Lokal wieder betreiben wollen. Wenn alles klappt, könnte vielleicht schon im Februar Neustart sein.

