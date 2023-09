U-Boot-Fans treffen sich wieder in Neulengbach

Die „Interessengemeinschaft Modell U-Boote Austria“ veranstaltet am 16. und 17. September wieder ihr traditionelles Modell U-Boottreffen im Freizeitzentrum Neulengbach. Teilnehmer aus Deutschland, Holland, Österreich, Ungarn, Schweiz, Frankreich, Slowakei, Italien, Tschechien, Australien und vielen anderen mehr, werden erwartet. Dieses Treffen findet alle zwei Jahre statt.

Das Treffen in Neulengbach ist über die Jahre hinweg zu einem festen und sehr beliebten Bestandteil in der U-Boot-Modellbauerszene avanciert. Auch diesmal möchte die Interessengemeinschaft Modell U-Boote Austria wieder, anknüpfend an den großartigen Erfolg der letzten Veranstaltung im September 2019, den Teilnehmern, besonders aber den Besuchern, ein unvergessliches Erlebnis bereiten. Vorführungen für die Besucher, ein Modell-Wettbewerb mit der Ermittlung des schönsten Modells, prämiert mit einem Wanderpokal, sowie der so beliebte gemütliche Abend und ein gemeinsames Abendessen, runden das Treffen in Neulengbach ab.