BORG St. Pölten: Dr. Schiwago auf der Bühne

„Doktor Schiwago“ steht heuer beim Muscial-Projekt im BORG St. Pölten auf dem Programm. In die Titelrolle schlüpft der Neulengbacher Clemens Holzbauer.

NÖN: Wie intensiv sind die Proben?

Clemens Holzbauer: Die Proben sind sehr zeitintensiv und kräftezehrend, doch das Ergebnis ist unbezahlbar. Wir sind mittlerweile gut zusammengewachsen und diese Gemeinschaft und Freundschaften zeigen, wozu Musik imstande ist.

Wie geht es Ihnen mit der Rolle des Doktor Schiwago?

Holzbauer: „ Doktor Schiwago“ ist ein äußerst schwerer und intensiver Stoff. Die Titelrolle ist herausfordernd. Während er als Mediziner einem pragmatischen Weg folgt, sieht er als Dichter die Welt durch die Augen der Poesie und erblickt damit auch Facetten außerhalb der „heilen Welt“. Sein geordnetes, ruhiges Leben, findet bei seiner Hochzeit aufgrund eines unerwarteten Zwischenfalls ein Ende, und er erfährt, wozu Leidenschaft fähig ist, ehe er fortan zwiegespalten bleibt. Zwischen Krieg und Heilen, seiner Frau und einer anderen, der euphemistischen Poesie und der grausamen Realität. Kontraste - das ist Jurij Schiwago und das macht ihn auch so spannend. Ich bin dieser Rolle voller Ehrfurcht begegnet und sie ist während des Studiums immer faszinierender geworden. In jeder Probe entdecke ich neue Aspekte. Die stimmlichen und schauspielerischen Herausforderungen waren groß und umso mehr freue ich mich nun über das Ergebnis der Arbeit und auf die Premiere am 18. April.

Wie viele Darsteller sind auf und hinter der Bühne im Einsatz?

Holzbauer: Mit mehr als 35 Rollen in zwei Besetzungen und einem Tanzensemble ist dieses Musical ein Werk der Superlative. Unser BORG-Schulorchester und die Chöre schaffen musikalisch Außergewöhnliches. Hinter der Bühne ermöglichen unsere professionellen Technik-, Kostüm-, Bühnenbild- und Organisationsteams die Umsetzung des Projektes, und unter der Leitung eines eingespielten LehrerInnen-Leading-Teams sind somit etwa 180 Schülerinnen und Schüler – auch ehemalige – am Musical beteiligt.

