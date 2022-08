„Eingewanderte“ Pflanzen werden zum Problem in der Region Wienerwald

Werbung

Waldbesitzer, Gemeinden, aber auch Privatpersonen sind mit der Bekämpfung der Neophyten befasst, besonders mit dem „Drüsigen Springkraut“, das jetzt gerade in der Hochblüte ist.

Derzeit in Vollblüte steht das „Drüsige Springkraut“, es ist bei Bienen und Hummeln sehr beliebt, ist aber schwer zu bekämpfen. Foto: FotoChristine Hell

Diese oft auch als Indisches Springkraut bezeichnete Pflanze findet an feuchten, nährstoffreichen Flussufern optimale Bedingungen, breitet sich aber auch in Waldlichtungen und an Waldrändern rasant aus und verdrängt somit heimischen Bewuchs wie Mädesüß und Blutweiderich. Das weitere Ausbreiten ist nur durch Häckseln, Mähen oder Entfernen der bis zu zwei Meter wachsenden stämmigen Pflanzen vor der Samenbildung möglich.

Die Pflanzen bilden nicht nur viele Samen, sie sind zudem auch äußerst regenerationsfähig. Einzig Bienen und Hummeln freuen sich über dieses eingewanderte Gewächs mit dem reichen Blütennektar.

Der Knöterich wird über die Wurzel vermehrt

Neben dem Springkraut breitet sich auch der Japanische Knöterich an Bachufern, Waldrändern und auch in Wiesen und Gärten munter aus. Auch dieser eingebürgerten Pflanzenart ist schwer beizukommen, sie breitet sich allerdings über Wurzelausläufer oder mit verfrachteter Erde, in denen sich auch nur kleinste Wurzelteile befinden, aus. Auch diese Pflanzenart wurde eingeschleppt und verdrängt unsere heimischen Pflanzen, die mit dem rasanten Wachstum nicht mithalten können.

Zu den unerwünschten Neophyten, also „Neuen Pflanzen“, ist auch das schwer allergieauslösende Beifußblättrige Traubenkraut zu zählen, auch als Ambrosia oder „Ragweed“ bekannt. Diese Pflanze wurde beispielsweise Mitte des 19. Jahrhunderts mit verunreinigtem Saatgut aus den USA nach Europa eingeschleppt.

Der Riesenbärenklau wiederum stammt aus dem Kaukasus und wurde als Zierpflanze im 19. Jahrhundert eingeführt, und in Gärten und Parks eingesetzt. Imker schätzten die Pflanze daraufhin als Trachtpflanze für ihre Bienen und Jäger brachten den Riesenbärenklau seinerzeit als Deckungspflanze für das Wild aus.

