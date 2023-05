1,6 Millionen Euro für Schulsanierung und Heizwerk

„Am Parkplatz gegenüber der Schule wird in den nächsten Monaten ein Hackschnitzel-Heizwerk errichtet, das die Schule künftig umwelt- und klimafreundlich mit Wärme versorgen wird", berichtet Schulobmann Vizebürgermeister Daniel Kosak. Nach einer Ausschreibung ist die Auftragsvergabe bereits erfolgt, die Arbeiten beginnen in den nächsten Wochen. Rund 500.000 Euro wird die Umsetzung kosten, das Heizwerk soll schon für den nächsten Winter einsatzbereit sein. "Damit wird die gesamte Mittelschule und auch die Krabbelstube ohne fossile Energieträger auskommen", informiert Kosak. Mit einer Photovoltaik-Anlage am Dach, einer weiteren Anlage die auf der Krabbelstube errichtet werde und diesem Heizwerk würde man einen Beitrag leisten, um raus aus fossilen Energieträgern zu kommen und klimafreundlich eigene Energie zu erzeugen.

Außerdem werden zeitgleich in der Schule Sanierungsmaßnahmen begonnen, um das Gebäude beim Brandschutz auf den neuesten Stand zu bringen. „Elektrik, Brandschutzabschnitte, Fenster, Türen, Stiegenhäuser werden erneuert“, teilt Kosak mit. In der letzten Ausschusssitzung seien die entsprechenden Aufträge vergeben worden. Besonders erfreulich: "Ein großer Teil der Aufträge konnte regional vergeben werden, weil unsere Unternehmen Bestbieter waren", so Kosak. Große Teile der Arbeiten sollen in den Sommerferien durchgeführt werden, um den Schulbetrieb so wenig wir möglich zu stören.

