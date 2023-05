Premiere für Straßentheater in Neulengbach

Rudi Hebinger hat vor 30 Jahren gemeinsam mit Kollegen die Straßentheatergruppe Irrwisch gegründet. Ein Auftritt in Neulengbach habe sich bisher nicht ergeben, erzählt der Neulengbacher. Jetzt ist es soweit: Im Rahmen des Mitmachfestivals gibt es einen Benefizauftritt der Künstler. Präsentiert wird das Programm „Gatschpletzn". In dem Stück geht es um Landstreicher, die mit rostigen Requisiten, artistischer Vielseitigkeit und absurden Ideen für beste Unterhaltung sorgen.

Die Straßentheatergruppe tourte in den vergangenen 30 Jahren schon durch ganz Österreich, spielt aber hauptsächlich im Ausland. Heuer hat die Truppe beim Internationalen Children´s Theatre Festival in Haifa in Israel den Jury-Preis für den besten Walkact gewonnen. „An diesem Festival haben Gruppen aus Isreal, Deutschland, Spanien, Holland, Frankreich, Italien, Guatemala und Argentinien teilgenommen“, berichtet Rudi Hebinger.

„Zukunft ausprobieren“ ist der Titel des Mitmachfestivals am 3. Juni im Neulengbacher Stadtzentrum. Musik mit Missis Sippi und dem Musikverein Neulengbach-Asperhofen, Straßenspiele und mehr stehen auf dem Programm. https://neulengbach.mitmach-region.org/

