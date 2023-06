100 Jahre Jagd in Eichgraben

Unter dem Motto „100 Enden aus Eichgraben“ lud der Jagdpächter Johannes Loho am 25. Juni zur Ausstellungseröffnung in die Eichgrabener Galerie. Begleitet von Jagdhornbläsern präsentiert die Jägerschaft aus Eichgraben in einer kleinen Ausstellung die Geschichte der Jagd in der Wienerwaldgemeinde. Johannes Loho kommentierte die Ausstellung. Fotos, Gegenstände, Bücher und Trophäen geben einen Überblick über die Geschichte. Der Jagdleiter drückte seinen Stolz darüber aus, dass in Eichgraben die Jagd durchgehend von den örtlichen Grundbesitzern ausgeübt wird. Der älteste, im Familienarchiv gefundene Jagdpachtvertrag stammt aus dem Jahre 1954, in dem Karl Kuntner, der Großvater des heutigen Jagdpächters die Jagd gepachtet hat. Weiters bedankte sich Johannes Loho bei dem jetzigen Jagdaufseher, Gottfried Prentinger, für seine ehrenamtliche Tätigkeit als Jagdaufseher, die er seit 1974, also fast die Hälfte des Bestehens Eichgrabens ausübt. Die Jagdhornbläser „Schöpflblick“ umrahmten die Eröffnung. Im Anschluss wurde zum Imbiss geladen. Infos zur Ausstellung und zum Thema Jagd bekommt man direkt bei Johannes Loho (Jagdpächter) unter der Tel: 0676/4097722.