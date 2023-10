„Eine Wurstsemmel reicht zum Ausbruch der Schweinepest“

„Der Wolf ist menschenscheu, somit kommen Konflikte mit Menschen kaum bis gar nicht vor“, sagt Michael Meissl. Aktuell seien auch keine Wölfe im Gebiet Wienerwald unterwegs, sagt der Neulengbacher Jäger. „Gesichtet werden und wurden sie vor allem im Waldviertel, dort nähern sie sich auch den Ortschaften, vor allem, wenn es Hühner und Schafe gibt.

Die Schweinepest sei da schon eher ein Thema, so der Leiter des Hegeringes Haspelwald. So etwa 200 Kilometer von der Österreichischen Grenze weg, in Ungarn und der Slowakei, kürzlich auch in Slowenien und Kroatien, sind bereits Fälle von Schweinepest aufgetreten. Österreich bereite sich auch schon vor, sodass, wenn es der Fall eines toten Tieres im Zusammenhang mit der Schweinepest gibt, schlagkräftig dagegen angekämpft werden kann. „Derzeit werden von NÖ Jagdverbänden Hunde darauf ausgebildet, verendete Sauen rasch aufzufinden, damit sie fachgerecht entsorgt werden können“, weiß Meissl. Kranke Tiere seien sehr infektiös, daher ist es wichtig, sie in der Natur rasch zu finden.

Was aber ganz besonders wichtig ist: „Bitte keinesfalls Wurstreste, die aus anderen Ländern mitgebracht wurden, wegschmeißen“, appelliert der Jagdleiter. Durch achtlos aus dem Auto geworfene Jausenreste seien bereits punktuell Schweinepestfälle in Deutschland verursacht worden, weiß er.

Viele Rehe finden den Tod auf der Straße, sie werden mit dem Auto "erlegt". Foto: Christine Hell

Speziell jetzt im Herbst und auch im Frühling werde das Fallwild zum Problem, so der Jagdleiter aus Almersberg. Die Dämmerung, in der Zeit, wo das Wild am liebsten unterwegs ist, falle mit der Hauptverkehrszeit zusammen. Das führe natürlich zu zahlreichen Unfällen und Meissl appelliert an die Verkehrsteilnehmer, Verkehrsschilder „Achtung Wildwechsel“ zu beachten, etwas langsamer zu fahren und während der Fahrt auch den Straßenrand genau im Blick zu haben. „Viele Jäger sind in den Revieren bemüht, Unfällen mit Wild mit dem Anbringen von blauen Rückstrahlern entgegenzuwirken“, sagt Meissl. Zu den optischen Reflektoren werden auch schon akustische Geräte angebracht, die zusätzlich zur Blendwirkung auch einen Pfeifton als Warnung fürs Wild abgeben.

Um den Jägernachwuchs brauche man sich aktuell keine Sorgen zu machen, stellt Michael Meissl fest. „Die Nachfrage nach Kursausbildungen und Jagdprüfungen ist sehr gut, es gibt viele an der Jagd Interessierte von jung bis alt.“ Erfreulich sei auch, dass die Frauenquote stark angestiegen ist: „Rund ein Drittel sind Frauen.“

Sohn Martin Meissl betreibt seit einigen Jahren einen Hofladen mit Wildfleischverkauf. Im Sommer sei generell die Nachfrage nach Wildfleisch etwas weniger, erst im Herbst sei die Nachfrage dann besser, berichtet der junge Almersberger. „Aber man merkt schon auch, dass es den Menschen finanziell nicht so gut geht und sie mehr sparen müssen“, sagt er, und das berichteten auch seine Kollegen aus der Riege der Direktvermarkter. Die Abschüsse müssen erfüllt werden, und so gibt es wieder hervorragende Wild-Angebote im Hause Meissl. „Die Menschen sollten eventuell weniger Fleisch essen, aber dafür mehr auf Qualität achten und hervorragende, frische Lebensmittel aus der Region bevorzugen“, rät Martin Meissl den Konsumentinnen und Konsumenten.