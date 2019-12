285 Mitarbeiter haben sich im heurigen Jahr beim Roten Kreuz Neulengbach engagiert. Über 48.000 freiwillige Stunden leisteten die Mitglieder bis Ende November für die Bevölkerung im Einsatzgebiet der Rotkreuz-Bezirksstelle. „So viele wie noch nie“, berichtet Bezirksstellenleiter Johannes Hiller und merkt an: „Würde jede dieser Stunden mit nur 30 Euro bewertet werden, ergäbe das eine unvorstellbare Summe von knapp 1,5 Million Euro.“

Bezirksstellenleiterstellvertreter Daniel Rauchecker präsentierte die Einsatzstatistik und ließ das Jahr Revue passieren. 1.013 Mal rückte bisher der Notarzt aus, das ist ein Rückgang um sieben Prozent. Bei den zeitkritischen Rettungseinsätzen gab es hingegen eine Steigerung von fast 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr: 1.628 Mal fuhr die Rettung aus. Insgesamt legte das Rot-Kreuz-Team 425.200 Kilometer zurück. „Damit haben wir fast 11 Mal die Erde umrundet“, sagt Rauchecker.

Investition in den Fuhrpark mit Erinnerung an jung Verstorbenen

Ein Highlight war der Landesjugend-Bewerb, der heuer in Neulengbach ausgetragen wurde. Investiert wurde in den Fuhrpark: Um 120.000 Euro wurde ein neues Großraum-Rettungsfahrzeug angekauft. Zur Erinnerung an einen ehemaligen Kollegen, der jung verstorben ist, trägt der Wagen den Namen Robert.

Etabliert hat sich laut Daniel Rauchecker 2019 die Sozialbegleitung: „Wir haben jetzt zwei geschulte Mitarbeiter, die Menschen in schwierigen Situationen helfen, sei es finanziell, sei es psychisch, sei es bei Problemen mit Ämtern oder Fragen zu Förderungen“, berichtet Rauchecker gegenüber der NÖN.

Erfreulich ist auch die Entwicklung der Mitglieder: „Wir haben einige neue Freiwillige für die Mitarbeit beim Roten Kreuz begeistert“, stellt Rot-Kreuz-Chef Johannes Hiller fest.

Heuer gab es für die Helfer besonders viele Ehrungen: Für 1.000 Rettungsausfahrten wurden zwölf Sanitäterinnen und Sanitäter mit der Fahrtenspange in Bronze ausgezeichnet. Für 2.500 Rettungsausfahrten bekamen Philipp Konheisner, Alexander Lang, Maximilian Stenzel und Florian Hinko die Rotkreuz-Fahrtenspange in Silber.

Johannes Hillers Dank galt nicht nur dem Team, sondern auch den vielen Spendern: „Sie machen unser Engagement erst möglich. Ein besonderer Dank gilt auch allen Bereichs- und Teamleitern, die Leitungs- und Koordinationsaufgaben in den unterschiedlichen Leistungsbereichen, wie etwa Krisenintervention, Ambulanzdienste, Jugendarbeit oder Seniorenbetreuung, übernehmen.“