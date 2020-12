Das Jahr 2020 ist ein ganz besonderes. Nicht nur in Bezug auf die Coronapandemie, sondern auch betreffend Wetter.

Die NÖN hat nachgefragt, wie sich die Witterung auf die Natur ausgewirkt hat.

„Durch das schlechte Wetter haben die Bienen den eingesammelten Honig in den Stöcken öfters umgelagert. Damit ist der Honig noch hochwertiger als sonst. Imker Robert Haider

Der viele Regen hat die Borkenkäferplage ein wenig kleiner gemacht. Der Baumschädling, dem die letzten Jahre schon viele Nadelbäume zum Opfer gefallen sind, mag es trocken und warm, um sich rasch vermehren zu können. Bei besten Bedingungen gibt es im Jahr bis zu vier Populationen.

Entspannung bei der Borkenkäfer-Plage

Bezirksförster Michael Meissl bestätigt dazu: „Im Herbst ist endlich eine Entspannung eingetreten.“ Jetzt sei es besonders wichtig, dass man „dahinter“ ist, sagt der Bezirksförster, das heißt, dass alle vom Käfer befallenen Bäume noch im Winter entnommen werden müssen. Der viele Regen im Herbst habe dafür gesorgt, dass der Wald heuer mit besonders viel Feuchtigkeit in den Winter gehen kann. Die Bäume würden dadurch gestärkt und könnten dem Schädling Paroli bieten. „Somit gehe ich davon aus, dass wir im Wienerwald-Gebiet die Käfer-Plage überstanden haben“, mutmaßt Meissl. Er fügt aber dazu: „In der Natur kann man überhaupt nichts vorhersagen.“

Die Bienen hatten doch ganz heftig an den heurigen Wetterkapriolen zu kämpfen. „Wir hatten heuer ein durchschnittliches Jahr“, berichtet Christine Simek. Die Obfrau des Imkervereines Maria Anzbach ist auch betreffend Schädlingsbefall der Bienen zufrieden: „Mit der Varroa-Milbe hatte ich heuer viel weniger zu kämpfen als sonst.“ Das sei standortabhängig, sagt sie.

Bienen haben heuer für eine durchschnittliche Honigernte gesorgt. Christine Hell

Auch Robert Haider, Imker in Alltengbach, berichtet vom Kampf gegen die Varroamilbe und von einem durchschnittlichen Honigjahr: „Vom Blütenhonig gab es heuer weniger, und der Waldhonig fiel aufgrund der Witterung fast zur Gänze aus.“ Dafür sei die Honigqualität ausgesprochen gut gewesen, berichtet der Imker und er erklärt das so: „Durch das schlechte Wetter haben die Bienen den eingesammelten Honig in den Stöcken öfters umgelagert.“ Das führe dazu, dass der Honig auch öfters mit Enzymen der Bienen verbessert werde, so der Imker, „und damit ist der Honig noch hochwertiger als sonst.“

2020 sei in vielerlei Hinsicht eine riesige Herausforderung gewesen, berichtet Ron Richter. „Mit dem trockenen April fiel die Löwenzahn-Honigernte total aus, der viele Regen machte den Bienen die Honigsammlung bei der Akazie unmöglich, beim Lindenhonig gab es nur die Hälfte der üblichen Ernte und der Waldhonig fiel durch das Regenwetter komplett aus“, so der St. Christophener Imkermeister. Der momentane Gesundheitszustand der Bienenvölker sei aber gut, sagt Richter.

Rehe profitieren vom heurigen „Mastjahr“

Wildtiere wie Rehe, leiden mehr unter großen Schneemengen als unter langen Regenperioden. Christine Hell

Claudia Haider weiß, wie es dem Wild geht: „Wenn die Wildtiere gesund und kräftig sind, halten sie auch Regenwetter gut aus“, sagt die Obfrau des Jägerinnenstammtisches. Sie weiß, dass Rehe & Co dagegen sehr viel mehr unter einem strengen Winter mit sehr viel Schnee und mit Schneeverwehungen leiden.

„Durch den Winter wird das Wild ganz gut kommen, denn wir hatten heuer ein Mastjahr“, berichtet Martin Meissl. Der Jäger aus Markersdorf bei Neulengbach erklärt: „Unter einem Mastjahr versteht man, dass vor allem Buchen und Eichen im heurigen Jahr sehr viele Samenfrüchte ausgebildet haben, nach denen Rehe und Wildschweine im Winter unter Schnee und Laubdecke wühlen. Die vielen am Boden liegenden Bucheckern und Eicheln nehmen die Wildtiere sehr gerne als Nahrung auf.“