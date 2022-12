Die zehn prägendsten Sport-Ereignisse des Jahres im Wienerwald

Werbung

Innermanzingerinnen rocken die Welt

Die Stocksportlerinnen des ESV Innermanzing holen als erstes österreichisches Team den Europapokal, sozusagen die Champions League der Stockschützen. Neuverpflichtung Verena Gotzler spielt dabei eine Schlüsselrolle. Auch auf Eis fühlen sich die Wienerwald-Ladies wohl. Bei der Weltmeisterschaft in Südtirol avanciert ausgerechnet Teamküken Melanie Kleinberger zur großen Heldin und bringt Gold mit nach Hause. WM-Silber gibt‘s in Ritten zudem für Karin Schwarz sowie Magdalena Katzensteiner und für Manuel Herdlicka wird es Silber beim Jugend-EM-Bewerb.

Jede Menge Grund zum Jubeln gab's beim ESV Innermanzing - speziell die Ladies räumten ab. Foto: privat

Schönfelder Aufsteiger

Drei Runden vor Schluss sichern sich die Fußballer des ATSV Schönfeld den Titel in der 1. Klasse West/Mitte und buchen damit frühzeitig das Gebietsliga-Ticket. Trainer Christian Hasenberger kennt das Erfolgsrezept: „Wir sind im Kollektiv einfach unheimlich stark. Gegen die hinteren Teams haben wir praktisch nichts liegen gelassen. Außerdem haben wir die wenigsten Gegentore bekommen, was mir sehr wichtig ist.“ Fünf Jahre nach dem Aufstieg in die Erstklassigkeit kickt man nun in der Gebietsliga und überwintert dort im gesicherten Mittelfeld.

Meisterparty! Die Schönfelder Kicker machten den Aufstieg in die Gebietsliga klar. Foto: Romeo Felsenreich

Am letzten Olympiadrücker

Kopfüber in die Weltklasse! Alexander Schlintner rast ins Elitefeld – im Skeleton-Weltcup, bei der Europameisterschaft (Platz elf) wie auch im Zeichen der fünf Ringe. Auf den letzten Drücker löst der Purkersdorfer das Ticket für die Olympischen Spiele. Die Faszination für den spektakulären Sport im Eiskanal treibt ihn an: „Das ist kompletter Körpereinsatz, Kopf voraus, man ist ein paar Zentimeter vom Eis weg, das ist ein geiles Gefühl, das genieße ich immer.“ In Peking klassiert sich der 23-Jährige auf Platz 17 – und hat damit den angepeilten Top-20-Platz eingefahren. Nationalteamkollege Samuel Maier belegt Rand 13. „Anders als Samuel hatte ich vor Saisonbeginn nicht damit gerechtet, dass ich bei Olympia dabei bin. Ich bin mehr als glücklich“, gesteht Schlintner.

Erlebte in China seine Olympia-Premiere: Skeleton-Pilot Alexander Schlintner Foto: APA/AFP/Mihailescu

Zwischen Leben und Tod

Die dramatischten Momente seiner Fußballkarriere durchlebt Georg Teigl im Februar. Der Tullnerbacher in Diensten der Wiener Austria wurde vom Knie eines Wolfsberger Gegenspielers am Kopf getroffen und ging zu Boden. WAC-Kicker Luka Lochoshvili legt seine Zunge frei und rettet dem Flügelspieler wohl das Leben. Teigl erleidet eine Schädelfraktur, einen Bruch des Kiefers und des Jochbogens. Im Herbst gibt der 31-Jährige sein Bundesliga-Comeback für die Austria.

Dramatische Momente nach einem Zusammenstoß: Wienerwald-Profi Georg Teigl (Austria Wien). Foto: APA/Georg Hochmuth

Zehnter und letzter Streich

Mit einem Paukenschlag treten die Pressbaumer Jiu-Jitsu-Twins von der großen Wettkampfbühne ab. Mirneta und Mirnesa Becirovic erkämpfen sich bei der Weltmeisterschaft in Abu Dhabi ihren bereits zehnten WM-Titel und erklären im Anschluss ihr Adieu vom Spitzensport. Seit 2012 sind die Schwestern im Damen-Duo-Bewerb auf internationaler Ebene (EM, WM, Word Games) ungeschlagen. Die Polizeisportlerinnen treten also mit weißer Weste ab. Übrigens: Ihre Pressbaumer Klubkollegen Gernot Riegl und Johannes Horak bringen von der WM in den Emiraten Silber und Bronze mit nach Hause.

Beenden ihre traumhafte Karriere: Mirnesa und Mirneta Becirovic. Foto: privat

Doppelter Abstieg

Gebietsliga, adieu! Der SV Gablitz muss im Sommer den bitteren Gang in die 1. Klasse antreten. Es folgt ein Umbruch im Team, der Wirkung zeigt. Die Truppe von Robert Zeleznik überwintert nur einen Zähler hinter Spitzenreiter Ruppersthal auf Platz drei. Absteigen muss auch der USV Pressbaum – nach einer verkorksten Saison in der 1. Klasse mit nur vier Siegen. Neo-Coach Daniel Wertheim wird noch im Herbst verabschiedet. Mit den Spitzenplätzen hat der USV nichts zu tun.

Den bitteren Gang in die 1. Klasse mussten die Gablitzer antreten. Foto: Wolfgang Wallner

Pressbaumer an der Spitze

Im Bundesliga-Endspiel zieht der ASV Pressbaum den Kürzeren. Nach einem 3:5 im ersten Duell muss im zweiten Aufeinandertreffen der Golden Set entscheiden – und der geht an Kontrahent. Die Oberösterreicher sind auch in der laufenden Saison der vielleicht schärfste Rivale, Pressbaum sichert sich jedoch die Winterkrone. ASV-Spielerin Katrin Neudolt sichert sich den Vizeweltmeistertitel der Gehörlosen, Henriett Koosz gewinnt Bronze bei der Para-WM.

Freude über die Winterkrone: Pressbaums Badminton-Asse mischen im Titelrennen voll mit. Foto: Andreas Meinke

Noch jünger, noch besser

Mit neuem Personal – auf dem Platz und neben am Platz – starten die Neulengbacher Frauen durch. Trainerin Katja Gürtler wechselt in die ÖFB-Akademie, Gerald Linshalm nimmt auf der Betreuerbank Platz und Ex-Coach Mario Graf kehrt als sportlicher Leiter zurück. Drei Neulengbacherinnen wechseln im Sommer ins Ausland, die Truppe wird weiter verjüngt (Altersschnitt: 19 Jahre). Die Wienerwald-Ladies knöpfen u.a. Sturm Graz ein Remis ab, beenden den Herbst auf Rang vier und ziehen ins Cup-Viertelfinale ein. Klublegende Maria Gstöttner beendet nach mehr als zwei Jahrzehnten ihre einmalige Karriere. Und: Die St. Christophenerin Julia Hickelsberger, mittlerweile in Deutschland bei der TSG Hoffenheim aktiv, wird im Dezember zu Österreichs Fußballerin des Jahres gekürt.

Mit einer blutjungen Truppe fighten die Neulengbacherinnen um einen Stockerlplatz in der Frauen-Bundesliga. Foto: Wolfgang Wallner

Comeback mit Sieg

Beim Vienna-City-Marathon im April stürzt der Purkersdorfer Langdistanz-Aushängeschild Timon Theuer und muss aufgeben. Es folgt eine Fersen-OP und der Weg zurück. Den absolviert der Läufer von der Union St. Pölten erfolgreich. Theuer entscheidet in St. Pölten den NV-City-Lauf in neuer Rekordzeit für sich (30:45 Minute für die zehn Kilometer). 2023 geht’s wieder retour auf die Marathonstrecke.

Meldet sich stark zurück: Marathonspezialist Timon Theuer aus Purkersdorf. Foto: VCM/Hager

Historische „Wölfin“

Exakt 49 Jahre nachdem Irene Wallner als letzte Kunstturnerin der Union St. Pölten zum letzten Mal einen Stockerlplatz bei einer Staatsmeisterschaft errungen hat, wiederholtedie 17-jährige Tullnerbacherin Marie Wolf dieses Resultat von 1973. Die SLZ/BORGL-Schülerin (8. Klasse) setzt sich im Finale am Sprung gegen starke Konkurrentinnen auch vom Elite-Nationalteamkader durch und holte sich Bronze - übrigens auch am selben Gerät wie einst Wallner. Ihr jüngerer Bruder Martin verpasst, von einem Fieberschub geschwächt, das Podest, muss sich mit Rang fünf am Barren als Highlight begnügen.



Freut sich mit Top-Turnerin Marie Wolf aus Tullnerbach: Trainerin Sissy Lahota Foto: ÖFT

