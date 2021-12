Das war 2021 in der Region Wienerwald

Corona und kein Ende

Die Pandemie ist auch im Jahr 2021 Dauerthema. Teststraßen gibt es in der ganzen Region, geimpft wird in Ordinationen und in Impfbussen von Notruf NÖ. Die Gemeinde Altlengbach startet eine Impflotterie

Auch Promis erwischt die Krankheit: Der Laabener Ortschef Hermann Katzensteiner kämpft gegen das Virus: „Mir geht es gar nicht gut, das ist alles andere als eine Grippe, das wünsche ich keinem“, sagt er im NÖN-Gespräch. Auch der Altlengbacher Vizebürgermeister Daniel Kosak und seine ganze Familie erkranken an Corona. Das Virus macht ihm schwer zu schaffen, für Menschen, die die Gefahren von Corona verharmlosen, hat er kein Verständnis: „Mir ist schleierhaft, wie man das kleinreden kann.“

Der Eichgrabener Bürgermeister Georg Ockermüller ist drei Wochen krank und erholt sich danach nur langsam, die Asperhofener Bürgermeisterin Katharina Wolk hat nur einen leichten Verlauf.

Ob Riesenflohmarkt in Eichgraben, Reserlmarkt in Neulengbach, Mühlenfest und Adventmarkt in Maria Anzbach, 50-Jahr-Feier des Feitlclubs St. Christophen: Auch 2021 mussten viele Veranstaltungen abgesagt werden.

Probleme für Gastronomie

In manchen Gemeinden werden Gutscheinaktionen gestartet, um die Unternehmer zu fördern. Vor allem die Gastronomie kämpft mit den Lockdowns, manche Lokalbetreiber werfen das Handtuch: Das Lokal „Zum goldenen Anker“ in Eichgraben schließt seine Pforten nach 30 Jahren. Wirtin Elisabeth Maier entschließt sich sich aufgrund der Pandemie und der Lockdowns zum endgültigen aus. In Maria Anzbach schließt die Familie Bokor die Mühle wegen der Pandemie.

Andreas Brandstetter konnte das Till Eulenspiegel nur kurz öffnen. privat

Die Nachtgastronomie entfällt fast ganz: Für Partygäste des Till Club in Neulengbach ist die Durststrecke groß, rund 20 Monate ist das Lokal zu. Mitte November wird mit einer Opening-Party aufgesperrt, wenig später zieht Betreiber Andreas Brandstetter die Notbremse und schließt zum Schutz von Gästen und Mitarbeitern das Lokal. Auch das La Boom in St. Pölten macht wieder dicht.

Wechsel an der Spitze

In Eichgraben folgt Andreas Buchschachner Gerhard Svatek als FF-Kommandant nach. In Totzenbach wird Matthias Furtner Nachfolger von Kommandant Robert Tiefenbacher, neuer Stellvertreter wird Daniel Schröder, neue Leiterin des Verwaltungsdienstes Johanna Horvath. In Altlengbach wird Christian Franz-Riegler Nachfolger von Josef Zinner, neuer Stellvertreter ist Martin Kraus. Der Totzenbacher Georg Schröder wird für weitere fünf Jahre Chef der Bezirksfeuerwehr.

Die FF Johannesberg wird 100. Das 140-Jahr-Jubiläum feiert die FF Ollersbach. 150 Jahre FF Neulengbach wird wegen der Pandemie nicht gefeiert.

Neujahrsbaby aus Altlengbach

Christoph Schmalzbauer ist das erste Baby, das im Jahr 2021 im Universitätsklinikum St. Pölten geboren wird. Die stolzen Eltern sind Franziska und Peter Schmalzbauer aus Altlengbach.

Am 1. Jänner um 1.27 Uhr erblickt der Sohn von Franziska Schmalzbauer das Licht der Welt. Universitätsklinikum

Ära geht zu Ende

In Maria Anzbach haben die Barmherzigen Schwestern 123 Jahre gewirkt. Am Dreikönigstag werden die letzten drei Ordensschwester im Pflegehaus feierlich verabschiedet. Auch Hauspfarrer Emmerich Pfeiffer verlässt das Haus St. Louise.

FPÖ-Urgestein tritt ab

In Brand-Laaben zieht sich Karl Wurzer nach 15 Jahren aus dem Gemeinderat zurück.

Rettung bei Landesverband

Aufgrund anhaltender finanzieller und auch personeller Probleme wird der Eichgrabener Samariterbund beim Landesverband eingegliedert. Damit endet die Selbständigkeit der Rettungsstelle nach 72 Jahren. Der Verein „Unsere Rettung“ wird aufgelöst.

Urteil im Heim-Prozess

Am zehnten Verhandlungstag fällt am Landesgericht St. Pölten das Urteil im Prozess um Vorgänge im Pflegezentrum Clementinum in Kirchstetten: Alle vier Beschuldigten werden für schuldig befunden. Zwei Pflegehelferinnen werden zu einem Jahr bedingter Freiheitsstrafe verurteilt. Die dritte Beschuldigte fasst eine bedingte Haft von 16 Monaten und eine Geldstrafe aus. Ein Diplompfleger wird zu 18 Monaten bedingter Haft und einer Geldstrafe verurteilt. Gegen die Urteile wird Berufung eingelegt.

„Orchidee“ sperrt zu

Das beliebte Chinalokal in Altlengbach schließt nach 30 Jahren seine Pforten.

Bauarbeiten starten

In Neulengbach entsteht eine neue Rot-Kreuz-Bezirksstelle. Die Arbeiten beginnen im ersten Quartal, mittlerweile ist der Bau winterfest.

Probleme in der Au

Die Stadtgemeinde Neulengbach muss im Schauberger-Areal einen Verbau im Laabenbach machen. Das hat der Verwaltungsgerichtshof entschieden. Gegen die Maßnahmen wird eine Unterschriftenaktion gestartet. Dann verhängt die BH einen Baustopp, unter anderem weil Eisvögel in der Au brüten.

Eurospar wird umgebaut

Auf den neuesten Stand der Technik wird der Eurospar in Neulengbach gebracht. Der Supermarkt ist für mehrere Wochen gesperrt.

Aufregung um Abschiebung in Eichgraben

Eine alleinerziehende Mutter und ihre drei Kinder aus Georgien sollen abgeschoben werden. Das sorgt in der Gemeinde Eichgraben für Aufregung. Die Familie, die seit fünf Jahren in Österreich lebt, ist im Ort gut integriert. Die BürgerInnengruppe „Mosaik Eichgraben“ organisiert eine Demonstration unter dem Motto „Kinder schiebt man nicht ab“. Rund 400 Personen nehmen daran teil. Die Abschiebung wird verhindert, die Familie muss Österreich nicht verlassen.

Stoiser

Lärm nervt

Beschwerden gibt es in Eichgraben wegen der Bauarbeiten an der Bahnstrecke. Wegen Dauerlärm gehen Anrainer auf die Barrikaden.

Tragischer Unfall

Ein 18-jähriger Kirchstettner kommt bei einem Verkehrsunfall im Raum Herzogenburg ums Leben.

Hauben und Gabeln vergeben

Mehrere Lokale in der Region Wienerwald werden ausgezeichnet: Weingartl Neulengbach, Mo‘s in Eichgraben und Landgasthof zur Linde in Laaben werden vom Falstaff mit einer Gabel ausgezeichnet.

Die Testesser von Gault&Millau zeichnen das Weingartl sowie die Linde einmal mehr mit einer Haube aus.

Neuer Standort

Die Firma Würth eröffnet in Neulengbach an der B19 einen Shop für Gewerbetreibende.

Vandalen am Werk. In Neulengbach kommt es im Schlosspark immer wieder zu Vandalismus: Eine Jesus-Statue wird beschädigt, ein Igel wird zu Tode gequält, der neu gestaltete Spielplatz wird beschädigt. Die Polizei kann als Verursacher zwei Burschen und ein Mädchen im Alter von 13 Jahren ausforschen.

Pub wird wieder belebt

In Eichgraben übernehmen Franz Schwarzwallner und Eva Maria Wessely das frühere Pub im ehemaligen Gasthaus Knödler.

Priesterjubiläen gefeiert

Pfarrer Grzegorz Ragan feiert das 40-jährige Priesterjubiläum. Er ist als Pfarrer in Neustift-Innermanzing, Altlengbach und Brand-Laaben tätig. Der ehemalige Altlengbacher Ortspfarrer Martin Schmidt feiert sein 60-jähriges Priesterjubiläum.

Für Literatur-Preis nominiert

Die Neulengbacher Autorin Madga Woitzuck wird für den „Ingeborg-Bachmann-Preis“ nominiert.

Nature Trail eröffnet

Einen forstlichen Lehrpfad errichtet Florian Lechner im Event- und Offroad-Gelände Hellsklamm. Auf Schautafeln gibt es Infos über Flora und Fauna.

Region stellt sich neu auf

Die Leaderregion Elsbeere Wienerwald entwickelt eine neue Regionsstrategie. Vertreter aller 13 Mitglieder-Gemeinden wirken mit, auch eine Bürgerbefragung wird durchgeführt.

Leaderregion-Managerin Christina Gassner mit Obfrau Karin Winter bei der Planung der neuen Entwicklungsstrategie. Leaderregion

Bahnstation eröffnet

7,6 Millionen Euro werden in Neulengbach in den barrierefreien Umbau der Bahnstation investiert. Eine Eröffnungsfeier gibt es aufgrund der Pandemie nicht.

Debatte um Bahnstation

In Maria Anzbach sorgt der geplante Neubau der Bahnstation für Diskussionen. Die Grünen sind mit der Standort-Wahl nicht zufrieden.

Musikschule hat Jubiläum

Das 30-jährige Bestehen der Musikschule wird im Laabental gefeiert.

Wirtshaus wird umgebaut

In Maria Anzbach wird das Cafe-Restaurant Hubauer umgebaut. Ein neues Lokal im Erdgeschoß sowie Büroräume im ersten Stock sollen entstehen.

Mariengrotte wird errichtet. Bei einem aufgelassenen Steinbruch in Asperhofen wird eine Mariengrotte errichtet.

Partei feiert Jubiläum

Die Neulengbacher SPÖ feiert das 110-jährige Bestehen. Hannelore Ucik und Karl Rosenthaler bekommen die Viktor-Adler-Plakette.

Autorin bekommt Preis

Die in Kirchstetten lebende Autorin Simone Hirth wird mit dem Reinhard-Priessnitz-Preis 2021 ausgezeichnet.

Mostviertelfestival

Ein Stationentheater von Regisseurin Brigitte Pointner wird im Rahmen des Mostviertelfestivals in Neulengbach präsentiert. Der Andrang ist groß, es gibt zusätzliche Aufführungen.

Dietl

Rehau verkauft, Karner expandiert

Ende 2021 soll das Neulengbacher Rehau-Werk eigentlich geschlossen werden. Im Mai kommt die erfreuliche Nachricht: Der Standort Neulengbach bleibt erhalten, Rehau verkauft an Hexatronic. Das schwedische Unternehmen mit Hauptsitz in Göteborg unterzeichnet einen Kaufvertrag über den Erwerb aller Telekommunikationsaktivitäten der Rehau-Gruppe. Die Mitarbeiter werden übernommen. Die Erleichterung bei Belegschaft und Stadtgemeinde Neulengbach, dass der Fortbestand der Unternehmens gesichert ist, ist groß. Rehau war rund 60 Jahre lang in Neulengbach angesiedelt.

Die Düngerproduktionsfirma Karner eröffnet im Juni ihr neues Hauptquartier - 364 Tage nach dem Spatenstich. 12 Millionen Euro werden in den Bau investiert. Verwaltungs-, Forschungs-, Produktions- und Lagerräume entstehen. Das Unternehmen erzeugt ökologische Düngemittel für den Einsatz sowohl in der konventionellen als auch in der biologischen Landwirtschaft.

Aufregung um Sommerschule

Die in Neulengbach geplante Sommerschule ist gefährdet, weil sich zunächst nicht genügend Pädagogen dafür zur Verfügung stellen. In verkleinerter Form kann das Schulprojekt in den Sommerferien dann doch stattfinden.

Neuer Obmann

Der Neulengbacher Finanzstadtrat Florian Steinwendtner wird neuer Obmann des NÖAAB-Teilbezirks. Er folgt Walter Baumgartner nach.

Autosegnung

Die Autofahrerwallfahrt hat eine lange Tradition in St. Christophen. Heuer findet sie nur im kleinen Rahmen statt.

Weltkulturerbe

In das österreichische Verzeichnis des immateriellenKulturerbes der Unesco wird das Abrebeln der Elsbeeren - das sogenannte „Odlatzbia o‘ röwen“ aufgenommen. Vertreter der Genussregion Wiesenwienerwald nehmen die Urkunde entgegen.

Frauenmorde erschüttern

„Lebenslang“, so lautet das Urteil der Geschworenen für jene beiden Männer, die 2021 die Lebensgefährtin beziehungsweise die Ex-Freundin ermordet hatten.

„Sie hat mich so weit gebracht, ich wollte das nicht“, zeigt ein 47-Jähriger vor Gericht wenig Reue, nachdem er im März seine Ex-Freundin (35) in ihrer Trafik in Wien mit Benzin übergossen und angezündet hatte. Den wochenlangen Kampf ums Überleben hat die gebürtige Asperhofenerin verloren. Der Mann wird in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.

An jenen Orten, an denen es zu den Morden kam, werden zum Gedenken Blumen und Kerzen aufgestellt. Archiv

Völlig ruhig und ohne Regung im Gesicht erzählt ein Neulengbacher (66) vor Gericht über die Tatnacht im April, als er seine langjährige Lebensgefährtin (64) in der gemeinsamen Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Weinbergstraße in Neulengbach im Schlaf mit einem Maurerfäustel und einem Messer tötet. Erst als er über den Alltag erzählt, wird er aufgeregter: „Sie hat mir die Luft zum Atmen genommen. Ich hatte keinen Platz mehr, weil sie überall ihre Sachen verteilt hat“, erzählt der 66-Jährige, der seiner Partnerin zeigen wollte, „wie es ist, wenn man aus dem Schlaf gerissen wird.“

An jenen Orten, an denen es zu den Morden kam, werden zum Gedenken Blumen und Kerzen aufgestellt. Archiv

Das Schwurgericht verhängt auch hier die Höchststrafe. Nach der Bluttat in Neulengbach wird von der Stadtgemeinde ein Forum gegen Gewalt gegründet. Dabei geht es um Bewusstseinsbildung und vor allem darum, Hilfsangebote bekannter zu machen. „Hilfe für Betroffene gibt es, aber viele wissen es nicht. Wir haben Folder mit Anlaufstellen an öffentlichen Plätzen aufgelegt“, so die Neulengbacher Stadträtin Maria Rigler, die Vorsitzende des Forums.

Höchster EU-General

Der Eichgrabener Robert Brieger wird als „Chairman of the European Union Military Committee“ von allen Staaten nominiert und übernimmt damit den Vorsitz aller Generalstabschefs der Europäischen Union.

Bürgerbewegung

In Asperhofen wird die Initiative „Vorgarteldenker“ gegründet. Sie will sich für mehr Demokratie und den Austausch von Ideen einsetzen.

Proteste bei Opferfest. In Brand-Laaben ruft einmal mehr ein muslimisches Opferfest Tierschützer auf den Plan. Sie protestieren gegen das Schächten von Tieren. Der betroffene Landwirt reagiert gelassen: Die Veranstaltung ist bewilligt.

50 Jahr Wohnheim

Jugend am Werk in Neustift-Innermanzing feiert das 50-jährige Bestehen des Wohnhauses.

70 Jahre Pfarre

In Eichgraben wird das 70-jährige Bestehen der Pfarre gefeiert.

Neues FF-Haus

In Totzenbach laufen die Arbeiten für das neue Feuerwehrhaus auf Hochtouren.

Neue Volksschule Asperhofen

Mit einer großen Eröffnungsfeier und einem Tag der offenen Tür wird im Oktober die Fertigstellung der neuen Volksschule gefeiert. Zahlreiche Ehrengäste zeigen sich vom Schulgebäude begeistert. Aufgenommen wird der Betrieb mit 103 Schülern. Landtagsabgeordneter Martin Michalitsch, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Bürgermeisterin Katharina Wolk, Direktorin Margret Ott, Nationalrat Hans Höfinger, Vizebürgermeister Harald Lechner und Pfarrer Franz Dangl (v.l.) schneiden das Band durch.

Buchinger

Überraschung

Das leer stehende Kloster Stein in Maria Anzbach wird von der Bruderhof-Gemeinschaft übernommen. Die gesetzlich anerkannte Religionsgemeinschaft hat damit den zweiten Standort in Österreich.

Feuerwehren im Dauereinsatz

Gleich mehrere Einsätze bewältigen die Feuerwehren der Region im Juli. Nach starkem Regen werden vor allem verstopfte Kanäle freigemacht und Straßen gereinigt. Die Schwerpunkte sind in Kirchstetten, Totzenbach, Unterwolfsbach, Neulengbach, Asperhofen und Maria Anzbach.

In Asperhofen überschwemmt das Wasser die B 19. Die Feuerwehr rückt daraufhin zum Reinigungseinsatz aus. Unverletzt bleibt ein Lenker in Maria Anzbach, der aufgrund des Regens im Graben landet. Neben den Bergungsarbeiten legt die Feuerwehr mehrere Kanaleinläufe frei und pumpt Keller aus. Zur Herausforderung wird auch der Laabenbach bei der neuen Brücke in Neulengbach. Die Feuerwehr muss Baumaterial und den aufgestellten Kran sichern. Zu Hilfe kommen die Einsätzkräfte auch der Polizei. Denn durch den Starkregen dringt Wasser ins Innere der Polizeiinspektion. Neben den Einsätzen im Wienerwald helfen die Feuerwehren auch in der Region Traismauer aus.

Provisorium fertig

In Kirchstetten entsteht in Räumen der Firma DPM ein Kindergarten-Provisorium.

Wechsel am Gericht

Birgit Eisenmagen, die Vorsteherin des Bezirksgericht Neulengbach, wird Vizepräsidentin des Landesgerichts St. Pölten. Neuer Chef in Neulengbach wird Dennis Hoch.

Aus für Seniorenbund

In Maria Anzbach löst sich der Seniorenbund auf, weil sich keine Funktionäre für den Vorstand gefunden haben.

Ende der Grünen

In Kirchstetten löst sich die Grüne Partei auf. Parteigründer Gerhard Waldschütz geht ins Ausland. Gemeinderätin Beate Wildthan legt ihr Amt auch zurück.

Rummel folgt Wohlmuth

Die ÖVP Neulengbach stellt sich neu auf, die Weichen werden bereits im Sommer gestellt: Finanzstadtrat Florian Steinwendtner folgt Bürgermeister Franz Wohlmuth als Stadtparteiobmann nach.

Im Oktober gibt Franz Wohlmuth seinen Rücktritt als Bürgermeister bekannt. In seiner Amtszeit wurden viele Projekte verwirklicht, angefangen vom Bad-Umbau über die Rathaus-Modernisierung bis hin zur Sanierung des Lengenbacher Saals. Nach 14 Jahren im Amt freut er sich auf die Polit-Pension. Die letzte Periode hat Substanz gekostet: Bei der Gemeinderatswahl 2020 spaltet sich die Liste Heiss von der ÖVP ab, es folgen heiße Debatten in den Gemeinderatssitzungen, das Klima in der Stadtpolitik leidet.

Innerhalb der ÖVP wird intensiv über die Wohlmuth-Nachfolge diskutiert, die Wahl fällt auf Jürgen Rummel: Er wird im ÖVP-Vorstand einstimmig als Bürgermeister-Kandidat nominiert. In der Gemeinderatssitzung wird der 33-Jährige fast einstimmig zum neuen Stadt-Chef gekürt: Eine Stimme ist ungültig, eine entfällt auf Alois Heiss, obwohl dieser gar nicht kandidiert.

Der frühere Jugendgemeinderat und spätere Infrastrukturstadtrat Jürgen Rummel wird Bürgermeister von Neulengbach. Vorgänger Franz Wohlmuth wünscht ihm alles Gute. ÖVP

„Mit dem 21. 10. 21 soll in Neulengbach ein neues Kapitel aufgeschlagen werden, betont Jürgen Rummel in seiner Antrittsrede. Er wünscht sich einen neuen politischen Stil und eine Zusammenarbeit überr alle Parteigrenzen hinweg. Jürgen Rummel will das Verbindende über das Trennende stellen. Der Wille zur Zusammenarbeit scheint in allen Fraktionen gegeben zu sein.

Als Nachfolger von Jürgen Rummel wird Helmut Leonhartsberger Infrastruktur-Stadtrat. Als neue ÖVP-Gemeinderätin zieht Sabine Zuber in den Neulengbacher Gemeinderat ein.