100 Jahre Feuerwehr. Die Johannesberger Wehr zelebriert ihren 100. Geburtstag. Gefeiert wird mit dem traditionellen Feuerwehrball im Jänner.

Aus für Rehau. Traurige Nachrichten für Neulengbach: Das Unternehmen kündigt die Schließung mit Jahresende 2021 an. Über 100 Mitarbeiter verlieren ihren Job. Nachnutzer für das Rehau-Areal werden gesucht. Es gibt Gespräche mit ecoplus.

Grippewelle. Auffällig viele Kinder erkranken am Anfang des Jahres 2020 an der Grippe. Auch beim Skikurs der Laabentaler Mittelschule erkranken viele Kinder, teilweise werden sie von ihren Eltern nach Hause geholt.

Ausgezeichnet. Andrea Stoiser, langjährige Mitarbeiterin der Neulengbacher NÖN, wird für ihre engagierte Arbeit in ihrer Heimatgemeinde Eichgraben vom Branchenmagazin „Der Österreichische Journalist“ als „NÖ-Lokaljournalistin des Jahres“ geehrt. Es gratulieren die NÖN-Chefredakteure Daniel Lohninger (links) und Walter Fahrnberger sowie NÖN-Herausgeberin Gudula Walterskirchen. Karl Satzinger

Proteste. Die Bürgerinitiative Wienerwald will den Ausbau des 5G-Netzes verhindern. Gemeinden werden informiert, Protestveranstaltungen werden organisiert.

Kochkünste. Vier Lokale in der Region Wienerwald dürfen sich über eine Auszeichnung freuen: Landgasthof zur Linde Laaben, Lengbachhof Altlengbach, Weingartl Neulengbach, mo‘s Eichgraben. Mit einer Haube werden die Linde und das Weingartl von den Gault Millau-Testessern ausgezeichnet.

150 Jahre Sparkasse. Mit 40 Gulden und je 100 Gulden wurde 1870 gestartet, 2020 feiert die Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach das 150-jährige Bestehen.

Trockenheit. Staubtrocken sind die Böden im Mai. Die Feuerwehren müssen abgelegene Häuser mit Wasser versorgen.

140 Jahre Feuerwehr. Die Altlengbacher Feuerwehr besteht seit 140 Jahren. Die geplanten Feierlichkeiten müssen aufgrund der Coronapandemie vom Frühling in den Sommer verschoben werden. Unter freiem Himmel gibt es dann einen Festakt und Ehrungen.

Spur der Verwüstung. Unbekannte Täter steigen mehrmals in das Hotel Wienerwald in Eichgraben ein. Sie richten enormen Schaden an.

Neues im alten Heim. In der früheren Blindenpension Harmonie wird ein Projekt für solidarische Landwirtschaft gestartet.

Gewerbecenter. Das Lagerhaus Tulln-Neulengbach eröffnet nach einjähriger Bauzeit sein neues Gewerbecenter. Drei Millionen Euro werden in das Projekt investiert.

Bester Sounddesigner. Thomas Pötz, der in Kirchstetten ein Tonstudio betreibt, holt sich zum dritten Mal beim Österreichischen Filmpreis den Preis für die beste Tongestaltung.

Fritz Weinauer und Beate Raabe-Schasching freuen sich über die Ortstafeln. Hinterndorfer

Ortstafel-Streit. Die Tausendblumer wehren sich hartnäckig gegen die Entfernung der gewohnten Ortstafeln. Die Querelen werden beigelegt. Neulengbach bekommt ein übersichtliches Adressensystem, und im Zuge dessen bekommen die Tausendblumer wieder ihre Ortsschilder.

Unwetter. Die Feuerwehren stehen im Dauereinsatz nach dem Dauerregen im Juni. Keller werden geflutet, Bäume stürzen um, Bäche treten über die Ufer. Im Bezirk St. Pölten müssen rund 50 Feuerwehren 175 Einsätze abarbeiten.

Dauerregen sorgt im Juni für Überflutungen. Im Laabental wird der Radweg überschwemmt. Klement

Pensionierung. Johannes Hiller, der das Neulengbacher BORG aufgebaut hat, geht in Pension. Als Leiter der Rot-Kreuz-Bezirksstelle bleibt er weiterhin tätig. Mit der Leitung des Neulengbacher Gymnasiums wird Erich Gabler betraut.

Neuer WIR-Obmann. Die Wienerwald Initiativ Region wählt einen neuen Vorstand. Als Nachfolger von Obmann Franz Wohlmuth aus Neulengbach wird Michael Göschelbauer aus Altlengbach gewählt. Große Projekte werden nicht umgesetzt, den Ortschefs geht es um Vernetzung, etwa im Bildungs- oder im Mobilitätsbereich.

Gewaltiges Minus. Die Tourismusbilanz schaut traurig aus, die Hoteliers müssen Einbußen bis zu 65 Prozent hinnehmen. Der Tagestourismus läuft dafür nicht so schlecht.

Wolf gesichtet. Im Sommer wird im Laabental ein Wolf gesichtet. Das Tier wird an der Hauptstraße in Wöllersdorf fotografiert.

Neuer Direktor. Die Direktorin der Neuen Mittelschule Neulengbach verlässt auf eigenen Wunsch die Schule und wird Lehrerin in Altlengbach. Neuer Direktor der NMS und des Poly wird der Pressbaumer Schulleiter Pölzl.

Neue Direktorin. Der langjährige Direktor der NMS Laabental Rudolf Raberger geht in Pension. Die Leitung der Schule übernimmt Regina Skopeck. Sie ist die erste Direktorin der NMS in Altlengbach.

Neue Präsidentin. Bei den Rotariern übergibt Norbert Fidler die Präsidentschaft an Anneliese Breitner.

Aufregung um Opferfest. Auf einem Bauernhof in Brand-Laaben wird das muslimische Opferfest gefeiert. Tierschützer kritisieren, dass viele Tiere geschächtet werden. Laut Exekutive sind die rituellen Schächtungen bewilligt.

Verfolgungsjagd. Unter Drogeneinfluss rast ein 19-jähriger Kirchstettener der Polizei davon. Mit bis zu 200 Stundenkilometern und lebensgefährlichen Aktionen ist der junge Mann, der keinen Führerschein hat, Richtung Wien unterwegs. Bei der Autobahnabfahrt Altlengbach soll er angehalten werden, doch er fährt der Exekutive auf der A1 davon. Auch weitere Stoppversuche scheitern. Der Mann fährt in Pressbaum von der A1 ab, weiter geht es durch Rekawinkel, Eichgraben, Johannesberg, Paisling und in St. Christophen wieder auf die Autobahn. Erst in der Stadt St Pölten kann der Lenker angehalten werden. Im Fahrzeug befinden sich auch Waffen.

Bauprojekte. In Altlengbach wird ein Zubau bei der Volksschule errichtet. Die Krabbelstube bei der Neuen Mittelschule wird erweitert.

Mehr Platz für die Kinder wird in Altlengbach geschaffen. Klement

80 Jahre bei der Feuerwehr. Eine besondere Ehrung wird Josef Enzinger zuteil. Der Kirchstettener ist unglaubliche 80 Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr dabei. Der Ehrenbrandinspektor, der zweimal auch Kommandant war, wird von den Kameraden geehrt und mit einer Urkunde bedacht.

Brand. Fünf Feuerwehren kämpfen in Asperhofen gegen ein Feuer. In einem Wohnhaus entsteht durch einen Computerdefekt ein Brand. Als die Einsatzkräfte eintreffen, schlagen bereits Flammen aus dem Haus. Nach zwei Stunden haben die Kameraden das Feuer dann unter Kontrolle. Verletzt wird zum Glück niemand bei dem Feuer. Der Schaden ist aber beträchtlich.

Erster Geburtstag. Das Neulengbacher Fastfood-Restaurant McDonalds besteht seit einem Jahr.

Neues Rot-Kreuz-Haus. In Neulengbach entsteht eine neue Rettungsbezirksstelle. Der geplante Spatenstich fällt Corona zum Opfer. Mit dem Projekt wird aber trotzdem gestartet.

Feuerwehr-Ausbau. In Totzenbach fällt der Startschuss für ein neues Feuerwehrhaus. 1,5 Millionen Euro werden in das Projekt investiert. Der geplante Festakt muss kurzfristig wegen Corona abgesagt werden. Fertiggestellt sind nach vier Jahren die Modernisierungsarbeiten beim Kirchstettener Feuerwehrhaus. Die Eröffnung findet im kleinsten Rahmen statt.

Im September wird der Spatenstich für den Neubau des Feuerwehrhauses in Totzenbach gesetzt: Kommandant Robert Tiefenbacher, Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schröder, Kommandant-Stellvertreter Matthias Furtner, Landtagspräsident Gerhard Karner, Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner, Bürgermeister Josef Friedl, Landtagsabgeordneter Martin Michalitsch, Gemeinderat Robert Winter. Marschik

Jugendstudie. In Eichgraben werden in einer großen Studie die Wünsche der Jugendlichen erhoben. Dass bei der Frage nach Problemen auch Migranten zur Auswahl stehen, sorgt kurz für Aufregung. 40 Einzelprojekte sind angedacht, mit der Umsetzung wird bereits begonnen.

Familienfreundlich. Die Gemeinde Maria Anzbach startet einen Audit-Prozess und kann sich über das Zertifikat familienfreundliche Gemeinde freuen.

Bürgerprotest. In Neulengbach formiert sich die Bürgerinitiative „Rettet den Klosterberg“. Man tritt gegen die geplanten Wohnungen auf dem Klosterberg auf, das grüne Herz von Neulengbach dürfe nicht verbaut werden, so die Akteure, die auch eine Unterschriftenaktion starten. In Eichgraben werden ebenfalls Unterschriften gesammelt, und zwar gegen einen geplanten Wohnbau in der Huttenstraße.

Landessieg. Die Stadtgemeinde Neulengbach erreicht beim Landesbewerb „Familienfreundlicher Betrieb“ den ersten Platz in der Kategorie öffentlich-rechtliche Unternehmen.

20 Jahre Galerie. Ursula Fischers Galerie am Lieglweg besteht seit 20 Jahren. Wegen Corona gibt es kein großes Fest.

Kleinkinderbetreuung. In Asperhofen wird die neue Tagesbetreuungseinrichtung für ein- bis dreijährige Kinder in Betrieb genommen.

Auszeichnung. Die Künstlerin Ingrid Picca, die in Neustift-Innermanzing lebt, wird mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet.

Hangrutschung. Neuer Wohnbau ensteht im Kohlhof in Neustift-Innermanzing. Die Arbeiten werden eingestellt, weil nach starkem Regen ein Teil der Böschung abgerutscht ist.

Tragischer Todesfall. Ein 17-Jähriger trifft sich in Maria Anzbach mit Freunden. Der Jugendliche überquert die Gleise in der Bahnstation und wird von einem Zug erfasst. Er stirbt im Krankenhaus.

Innovation. Die Kirchstettener Gemeindebücherei schafft beim NÖ Bibliothekenaward Platz 1 in der Kategorie „Innovationen“ .

Plantage. Hanfpflanzen züchtet ein Eichgrabener. Ein anonymer Hinweis bringt die Polizei auf die Spur. Cannabis im Straßenverkaufswert von 75.000 Euro wird beschlagnahmt.

Was passierte im Jahr 2020 noch in der Region Wienerwald:

