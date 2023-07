40 Jahre Priester: Feier in Maria Anzbach

Am Sonntag wurde in seiner Pfarre Maria Anzbach Erzdechant Pfarrer Wilhelm Schuh im Rahmen eines Gottesdienstes zu seinem 40-jährigen Priesterjubiläum gebührend gedankt. In seiner Predigt erzählte Schuh von seinem Werdegang als Priester bis heute. So übernahm er im September 2000 die Pfarre Maria Anzbach, nach zehn Jahren kam dann auch noch die Pfarre Eichgraben dazu. FFür die feierliche musikalische Umrahmung sorgte die Direktorin der Musikschule Iris Trefalt mit ihrer Geige. Eine besondere Überraschung für den Priesterjubilar war die Gratulation seiner ehemaligen Ministrantinnen und Ministranten. Benedikt Peter überreichte einen jungen Feigenbaum, mit den Worten: „So wie du uns beim Wachsen erlebt hast, kannst du jetzt dem Baum beim Wachsen zusehen.”

Als gemeinsames Geschenk der beiden Pfarren überreichten Maria Künstler und Martina Crepaz eine Stola mit dem Foto vom Altar- Gnadenbild Maria Anzbach und Eichgraben. Bernhard Wurst gratulierte für den Pfarrgemeinde- und Pfarrkirchenrat. Bürgermeisterin Karin Winter und Gemeinderätin Cony Künstler dankten dem Priester für seine gute Zusammenarbeit und sein Wirken in der Gemeinde. Sie überreichten ihm einen „Schmankerlkorb” mit regionalen Produkten. Eine Abordnung der beiden Ortsfeuerwehren Maria Anzbach und Unter-Oberndorf gratulierte ebenfalls. Anschließend wurden die Kirchenbesucher zu einer Agape vor der Kirche eingeladen, wo es noch Gelegenheit gab, sich mit dem Jubilar zu unterhalten.