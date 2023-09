Unterwolfsbach: Floriani feierten 122 Jahre Feuerwehr

Mit einer Feldmesse, die von Pfarrer Boguslaw Jackowski feierlich zelebriert wurde, wurde das Fest „122 Jahre Feuerwehr Unterwolfsbach“ begonnen. Dabei wurden 18 neue Feuerwehrhelme gesegnet. Danach gab es Ehrungen und Gratulationen. Anerkennung für die Arbeit der FF gab es von Landtagsabgeordnetem Bernhard Heinreichsberger: „Man kann eine Feuerwehr nicht am Reißbrett erfinden, die Arbeit bei der freiwilligen Feuerwehr ist eine Lebenseinstellung, kein Job“. Und auch Bezirkskommandant Georg Schröder sparte nicht mit Lob: „Ich bin stolz auf diese kleine, feine Feuerwehr.“

Zum Schluss des Festaktes trat Kommandant-Stellvertreter Michael Fußthaler vor das Mikrophon und bedankte sich bei Claus und Andrea Triebenbacher: Kurz nachdem die beiden in das kleine Dorf nahe Neulengbach zugezogen waren, traten sie der örtlichen Feuerwehr bei und so erlebten sie den regen Wechsel des Kommandos in den letzten zehn Jahren hautnah mit. Schließlich stellte sich Claus Triebenbacher für die vakante Stelle des Kommandanten zur Verfügung, was er sich zu Beginn seiner Laufbahn als Feuerwehrkamerad absolut nicht vorstellen konnte. Gemeinsam mit seiner Gattin Andrea ist er eine wichtige Stütze bei der FF und im Dorf geworden und dafür wurde dem Ehepaar ein Feuerkorb mit dem Zeichen der FF und ihren beiden Vornamen unter kräftigem Applaus aller Anwesenden übergeben.

Auch für das leibliche Wohl war beim Fest bestens gesorgt. Johannes Herzog und Mike Eichberger aus Ollersbach kümmerten sich um die Grillhenderl.

Gregor Eichinger erhielt das Ehrenzeichen für die Erstellung der Festschrift zum 122. Geburtstag der FF. Foto: Monika Dietl

Christian Pfeiffer erhielt ebenfalls Dank und Ehre: Vor 20 Jahren hat er mit dem Aufarbeiten alter FF-Dokumente und der Öffentlichkeitsarbeit begonnen und so den Grundstein für die Festschrift gelegt. Foto: Monika Dietl

Bürgermeister Jürgen Rummel gratulierte dem Kommandanten Claus Triebenbacher mit einer Glastrophäe zur 122-Jahr-Feier. Foto: Monika Dietl

Georg Schröder überreichte „der kleinen feinen Feuerwehr“ eine Florianistatue. Foto: Monika Dietl

Leopold Feyertag erhielt die Verdienstmedaille 2. Klasse in Silber, Claus Triebenbacher und Walter Schwarz wurden mit jeweils einer Verdienstmedaille 3. Klasse in Bronze bedacht, im Bild mit Michael Fußthaler und Richard Kraus und weiteren Gratulanten. Foto: Monika Dietl

Für ihr Engagement bei der FF Unterwolfsbach erhielt das Ehepaar Claus und Andrea (Leiterin der Verwaltung) Triebenbacher eine Feuerkorb mit dem Zeichen der FF und ihren beiden Vornamen, Josef und Iris Rath gratulierten ebenso wie Michael Fußthaler Georg Schröder, Bürgermeister Jürgen Rummel und Richard Kraus. Foto: Monika Dietl

Auch Bezirkspolizeikommandant Philipp Harold aus St. Pölten war vor Ort, genauso wie eine Abordnung vom Roten Kreuz mit Katrin Wiesinger und Daniel Rauchecker. Im Bild mit Bürgermeister Jürgen Rummel, Stadtrat Gerhard Schabschneider und dem Bürgermeister von Kirchstetten Josef Friedl. Foto: Monika Dietl

Zu den vielen Besuchern zählten auch Josefa Bürgmayr, Elfriede Feyertag, Gertrude und Franz Zwedorn, Rosa und Johann Dorn, sie waren anlässlich des Dirndlgwandsonntags in Tracht bei der Feldmesse der FF. Foto: Monika Dietl

Rudolf Schönbäck, Christian Pfeiffer, Franz Gruber, Ignaz Mascha und Karl Köcher freuten sich über ein kühles Getränk im Anschluss an die Feierlichkeiten. Foto: Monika Dietl