Fahrschule Leitgeb seit 40 Jahren

Auch noch nach 40 Jahren ist Harald Leitgeb noch immer voller Energie und kümmert sich um all jene, die beim Lernen oder in der praktischen Führerschein-Ausbildung Hilfe benötigen. Am 1. April 1983 hat er gemeinsam mit seiner Gattin Angela und zwei Fahrlehrern die Fahrschule Ing. Leitgeb in Neulengbach eröffnet. Er hat seine Fahrschule zu einem führenden Ausbildungs- und Schulungszentrum weiterentwickelt in dem nicht nur Führerscheinausbildungen für alle Führerscheinklassen, sondern auch Kranführer, Staplerlenker, Gefahrgutlenker und Berufskraftfahrer mit Lehrabschluss angeboten und abgehalten werden.

Auf Grund der immer größer werdenden Anzahl von Kursteilnehmern wurde 1991 ein neues Schulungsgebäude gegenüber dem Bezirksgericht mit vier Lehrsälen und einer eigenen Lehrwerkstätte für Berufskraftfahrer errichtet. Auch ein Verkehrsübungsplatz neben der Straßenmeisterei mit der notwendigen Infrastruktur wurde angeschafft. Ebenso wurde der Fuhrpark laufend angepasst.

Nun wurde das Jubiläum gefeiert.

