Der ehemalige Ortspfarrer Martin Schmidt feiert heuer sein 60-jähriges Priesterjubiläum. „Wir Donauschwaben sind sehr christlich“, erzählt der 85-Jährige, warum er sich damals für den Weg ins Priester-Dasein entschieden hat.

Geboren wurde Schmidt 1935 in einer Stadt nördlich von Belgrad. 1946 flüchtete er nach Ungarn und kam ein Jahr später schließlich nach Österreich. „In Seitenstetten bin ich dann ins Gymnasium gegangen“, erzählt Schmidt weiter. Seine Matura legte er 1956 ab, ehe er 1961 in St. Pölten zum Priester geweiht wurde. Nach Altlengbach kam er sieben Jahre später. Er war aber nicht nur Pfarrer, er unterrichtete auch mit vollem Engagement in verschiedenen Schulen der Region. 30 Jahre lang prägte Schmidt das Pfarrleben und die Seelsorge in Altlengbach, und auch nach seiner Pensionierung 1998 half er noch in den Pfarren des Laabentals aus.

Als 2014 im Zuge der Planung des neuen Gemeindezenrums die Bürger gegen die Verbauung der Kirchenwiese protestierten, mahnte der Ortspfarrer bei der Gemeinde stets ein, dass die Fläche nicht verbaut wird, so wie es bei der Übernahme vereinbart wurde. Heute wünscht sich der 85-Jährige, dass die Kirchenwiese mit einem neuen Zentrum schön gestaltet wird. „Das Wichtigste ist aber, dass die Wiese unverbaut bleibt“, so Schmidt. Seine freie Zeit genießt der Altlengbacher jetzt mit dem Lesen. „Die Tageszeitung ist eine Pflichtlektüre und ich lese sehr viele Bücher“, erzählt der Priester. Vergangene Woche bekam Schmidt auch Besuch von Bürgermeister Michael Göschelbauer, der zum Jubiläum die Glückwünsche der Gemeinde überbrachte.