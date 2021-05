Bereits in dritter Generation wird in der Tischlerei Kugler gehobelt, geleimt und genagelt. Und Firmenchef Johannes Kugler kann sich freuen: Mit Sohn Mathias steht auch schon die vierte Generation in den Startlöchern. „Ich bin einer der wenigen in unsere Branche, der sich glücklich schätzen kann, dass der Sohn in seine Fußstapfen tritt“, sagt Kugler.

Die heutige Tischlerei Kugler in der Altaugasse erstreckt sich über eine Fläche von rund 420 Quadratmetern. Tischlerei Kugler

Die Geschichte des Familienunternehmens begann aber nicht am heutigen Standort in der Altaugasse, sondern in einem Zimmer in der Mühlengasse: „1931 hat sich mein Großvater in einem Raum seines Elternhauses selbstständig gemacht“, erzählt Johannes Kugler. Drei Jahre später wurde der Standort in die Altaugasse verlegt. Die Tischlerei war rund 140 Quadratmeter groß. In den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges wurde das Gebäude aber zerstört. „Nach dem Krieg hat man das Haus wieder aufgebaut und den Betrieb weitergeführt“, erzählt Kugler, dessen Vater 1959 die Tischlerei übernahm und auch ausbaute. 1967 wurde eine neue Werkstätte gebaut, neun Jahre später kam eine Maschinenhalle dazu. Aus dem rund 140 Quadratmeter großen Haus wurde ein, rund 420 Quadratmeter, großer Betrieb.

Leopold Pelech, Karl Heiss und Michael Filz arbeiteten 1964 in der Tischlerei Kugler in der Altaugasse. Tischlerei Kugler

1991 stieg Johannes Kugler in das Geschäft seines Vaters ein. „Wir sind sechs Brüder gewesen, davon sind drei Tischler geworden“, erzählt der Asperhofener, der schließlich 1997 zum Chef wurde. „Mir gefällt, dass die Arbeit nicht monoton ist. Jede Kundenanfrage ist eine individuelle Herausforderung“, sagt der 58-Jährige.

Verschiedene Materialien im Einsatz

Das Handwerk selbst habe sich kaum verändert. Neben dem Holz kommt aber jetzt viel mehr Material zum Einsatz: „Wir haben in den 80er-Jahren nur mit Spannplatten und Massivholz gearbeitet. Heute haben wir sehr viel Bezug zu Metall, Stein und Glas. Auch die Planungsarbeiten waren in den 80er-Jahren gering“, so Kugler. Ein Meilenstein war für die Tischlerei die Einführung eines EDV-Systems 1996. „Dann wurde die Planungsarbeit nicht mehr mit der Hand, sondern mit dem Computer gemacht“, erzählt der Firmenchef. Kein Auftrag war in der Vergangenheit zu klein oder zu groß. Im Schloss Thalheim wurden zum Beispiel Apartments eingerichtet, aber auch viele Kirchenbänke in der Region, verdanken der Tischlerei ihr Aussehen. Derzeit erfüllt der Betrieb vor allem Kundenwünsche im privaten Bereich: Vom Badezimmer bis hin zum Wohnzimmer: Aufträge für den Innenausbau trudeln laufend ein ¨– auch während der Corona-Krise.

1970: Der heutige Firmenchef Johannes Kugler (3.v.r.) mit seinen Brüdern Martin, Josef und Andreas sowie seiner Tante Anna und Onkel Karl. Tischlerei Kugler

„Wir haben eine sehr gute Auslastung“, freut sich Junior-Chef Mathias Kugler und Vater Johannes ergänzt: „Wir haben zum Glück schon vor dem ersten Lockdown die Auftragslage gut abgesteckt und waren nur mit der Fertigung beschäftigt. Den zweiten Lockdown haben wir aufgrund der kontinuierlichen Kundenanfragen nicht mehr gespürt.“ Nur die Material-Bestellung musste vorausschauend geplant werden.

Digitalisierung und Modernisierung im Vordergrund

Die Kundenbetreuung hat mittlerweile Mathias Kugler übernommen, während Vater Johannes als Produktionsleiter fungiert. Zu Corona-Zeiten konnte der Junior-Chef Besprechungen auch online abhalten. „Das hat sehr gut funktioniert und kann in Zukunft auch eine Ergänzung zu den persönlichen Terminen sein.“ In den nächsten Jahren konzentriert sich die Familie Kugler auf die Digitalisierung und Modernisierung ihres Betriebs. Ein erster Schritt wurde heuer mit dem Ankauf eines digitalen Bohr- und Bearbeitungszentrums gesetzt. „Früher musste der Arbeiter jedes Loch selbst ausrechnen und bohren. Jetzt kann alles in einem Arbeitsgang erledigt werden. Wir haben investiert, um mithilfe von Schnittstellen und Programmen einfach effizienter arbeiten zu können“, erklärt Mathias Kugler. Fünf Mitarbeiter sind derzeit in der Tischlerei beschäftigt, einer von ihnen bereits seit 30 Jahren. „Wir stocken aber auf. Ab Juli kommen ein Lehrling und eine neue Mitarbeiterin“, freut sich Anita Kugler.