Ein runder Geburtstag und ein seltenes Arbeitsjubiläum: Vor ziemlich genau 40 Jahren trat Elisabeth „Lisi“ Lindner ihren Job als Ordinationsassistentin in der Kirchstettener Arztpraxis an. Nun feierte sie das seltene Arbeitsjubiläum.

Zu ihrem Geburtstag stellten sich dann überraschend einige Gratulanten ein. Bürgermeister Paul Horsak, Gemeinderätin Grete Maron und Gemeinderat Josef Friedl gratulierten ebenso, wie Lisi’s erste Chefin Renate Chahrour, der nunmehrige Arzt René Chahrour und ihre Kolleginnen Marlene Wollinger, Kathrin Gruber und Maria Stengl sowie Vertretungsärztin Daniela Hofinger.

In der Kirchstettener Ordination ist Elisabeth Lindner längst eine Institution

„Sie ist für viele Kirchstettener die Seele der Kirchstettener Arztpraxis, ist immer freundlich und weiß für alles eine Lösung“, meinte René Chahrour, der aus Anlass des Jubiläums auch eine Urkunde mit Dank und Anerkennung überreichte. Auch seitens der Gemeinde gab’s Dank wie auch die eine oder andere Anekdote. Fleiß und Ausdauer zeichnen Lisi Lindner aus - auch wechselnde Chefs änderten nichts an Lisis Treue zu ihrem Arbeitsplatz. Die „Doktor-Liesl“ verbrauchte in vierzig Jahren drei Ärzte, hielt Bürgermeister Paul Horsak scherzhaft fest. Lisis Arbeitsplatz blieb über all die Jahre übrigens ganz konstant. Trotz des Umbaus im vergangenen Jahr steht der Schreibtisch fast an der selben Stelle. „Lisi, du bist seit vierzig Jahren unverzichtbar“ – darüber waren sich alle Gratulanten schließlich einig.