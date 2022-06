Eine-Welt-Gruppe: Ziegen gekauft, Brunnen saniert, Bildung forciert

Werbung

Seit 15 Jahren besteht die Eine-Welt-Gruppe der Pfarre Neulengbach. 25 Interessierte gründeten die Gruppe samt Logo und Leitwort: „Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben“ (Johannes-Evangelium).

Hauptaufgabe der EWG ist die Unterstützung einer Partnerpfarre in Kenia durch eine Pfarrpatenschaft. Der Ort DolDol – übersetzt „Sprudelnde Quelle“ – liegt 200 Kilometer nördlich der Hauptstadt Nairobi, mitten im Maasai-Gebiet. Diese Region Ostafrikas, eine Trockensavanne, leidet besonders unter dem Klimawandel. Regenzeiten werden immer seltener, Trocken- und Hungerzeiten für Mensch und Tier immer häufiger.

111 Kinder konnten seit 2010 maturieren

Ursprünglich von Missionaren gegründet, leiten heute einheimische Priester das riesige Gebiet der Partnerpfarre mit 37 Außenstellen. Besonders am Herzen liegen der EWG die Schulpatenschaften für 14-18-jährige Maasais, die Hälfte für Mädchen. „Sie haben keine Chance auf Weiterbildung, da sich ihre verarmten Großfamilien Internat, Schulgeld, Schulkleidung, medizinische Behandlung nicht leisten können“, berichtet Regina Vogl.

111 Mädchen und Burschen konnten seit 2010 maturieren und haben damit eine Chance auf ein selbstbestimmtes und unabhängigeres Leben. Lehrer und Lehrerinnen, Wildhüter, Krankenpflegekräfte, Physiotherapeuten gingen aus diesen Schulpatenschaften hervor.

Mit den Aktionen der Eine-Welt-Gruppe werden vor allem Frauengruppen und ihre Kinder unterstützt: Aktionen zum Erntedank und zum Muttertag, Pfarrkaffees und Weltladenaktionen an Festen und bei Familienmessen werden durchgeführt. Für den Adventbuchmarkt in Neulengbach produzieren Frauengruppen in DolDol Aloe-Vera-Bioseifen und traditionelles Perlenkunsthandwerk.

Unterstützung für Menschen in Kenia leistet die Eine-Welt-Gruppe seit dem Jahr 2007. Foto: privat

„Sehr wertvoll ist die Unterstützung durch den Weltladen St. Pölten“, so Regina Vogl. Die Raiffeisenbank Wienerwald beteiligt sich mit einem Spendenkonto an den Überweisungsgebühren sowie mit Sachspenden. Etwa zehn Personen sind seit der Gründung der Gruppe aktiv, dazu kommen Unterstützer, Spender, Paten. „Eine große Hilfe ist auch Pfarrer Boguslaw Jackowski“, betont Regina Vogl.

Bisher wurden in DolDol finanziert: ein Generator zur Stromversorgung, Ziegen für die Ernährungssicherheit, Erneuerung von Internat und Küche, Brunnensanierungen, Gemeinschaftshalle für Frauengruppen, Haussanierungen mit Toilettenanlagen, elektrische Zäune als Elefantenschutz, Gemüseanbau, 75 Bienenstöcke, Seminare für Schülerinnen gegen Zwangs-Beschneidung, Alphabetisierung.

Hilfe zur Selbsthilfe ist die Devise

Mit einem Beitrag der Dreikönigsaktion kann eine Photovoltaikanlage angeschafft werden, damit Wasser kostenlos und unabhängig von Diesel aus dem Tiefbrunnen an die Frauen im riesigen Pfarrgebiet verteilt werden kann. Dieses Projekt ist gerade im Bau.

Dank vieler großzügiger Spenden konnten in DolDol durch die EWG Projekte um rund 103.000 Euro verwirklicht werden. An Schulgeldern wurden etwa 57.000 Euro von rund 70 Patinnen und Paten für 111 Mädchen und Burschen überwiesen.

